Petro fustiga a países ricos por desastres climáticos y por no dar dinero para evitar el colapso; insiste en Plan Marschall

–Luego de reportar su visita al Chocó y a la Guajira, donde las lluvias están causando estragos, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X advirtió que los desastres climáticos están destruyendo nuestra economía, y se agravarán paulatinamente, afectando a los más pobres del mundo.

“Detener el desastre climático implica detener lo más importante del capitalismo: su economía fósil”, insiste el mandatario colombiano, fustigando a los países ricos por no aportar los recursos que se requieren para evitar el colapso.

“Mientras pasa la posible reconversión descarbonizada del capitalismo o su superación histórica, si el capital no es capaz de reconversión, será necesario financiar la adaptación de los pueblos del mundo al colapso”, precisa.

“Para ello se necesita dinero que los países ricos, verdaderos causantes del desastre, no quieren dar. Su codicia les impide luchar por la existencia de sus propios hijos”, agrega.

Igualmente señala que “Colombia ha propuesto una salida eficaz, posible y determinante: Bajar las tasas de interés de la deuda, empezando por las tasas de riesgo, ahora anacrónicas, para salvar los dineros presupuestales de todos los países del mundo y para invertirlos en adaptación y mitigación climática y no en pagos de sobretasas de interés.

Afirma que “un gran “plan Marshall” que sacaría al mundo de su estancamiento económico y nos pondría en el camino de resolver como humanidad las causas del desastre climático y la adaptación”.

Luego precisa: “Si no actuamos rápido en los frentes de mitigación, adaptación y una seria estructura financiera mundial, la tragedia del Chocó, la Guajira, Bogotá, Valencia, España, el Caribe, se repitirá por todo el mundo, con crecimiento de la enfermedad, con muerte de pobres, mujeres, niños y trabajadores, y con la posibilidad de la extincion de la vida”.

Y concluye: “La codicia se enfrenta a la Vida y cada ser humano y la humanidad entera debe escoger”.

Este fue mi recorrido por la Guajira afectada por las lluvias. pic.twitter.com/JzGf4ei0xS — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2024



En su visita, este jueves, al corregimiento Nazareth del municipio de Uribia, en La Guajira, donde escuchó las necesidades de las comunidades wayuu, el presidente Gustavo Petro aseguró que “el planeta está golpeándonos con cada vez más fuerza”, por lo que reiteró: “tenemos que prepararnos cada vez más”.

Al efecto, se percató de la demora en las obras del hospital y, al ordenar su intervención para que se termine el proyecto, dijo que “aquí tiene que estar el hospital listo y no en obra, como acabo de verlo”.

“Que no vienen a trabajar y no por culpa de los trabajadores, sino porque no les pagan, habiendo nosotros mismos trasladado la plata para el gerente de la ESE, y entonces, ¿dónde está la plata? Si no les pagaron a los trabajadores. Se ha ido perdiendo, y entonces nosotros vamos a actuar. El hospital se interviene, y el ministro de Salud debe garantizar que se haga”, aseguró.

Como alternativa, ordenó que, mientras se hace el hospital, “se coloquen aquí instalaciones de salud pública, incluso que lleguen a ser del nivel de segundo, nivel de complejidad, instalaciones más livianas para hacerlas más rápido, mientras se hace la obra dura. El ministro de Salud se ha comprometido a que eso suceda en el acto”.

En su diálogo con las comunidades, el presidente Petro se refirió al problema de acceso a estos corregimientos de la Alta Guajira y dijo que “Venezuela nos ha ayudado prestando la carretera, que llega hasta cerca de acá, Castilletes. Eso ha sido un tremendo peladero con las tierras desde hace décadas, pero hoy por hoy las dos naciones se ayudan, porque un día será aquí y otro día será allá”.

Por esta razón, aseguró que “la Ministra de Transporte nos va a dar un informe, en una próxima oportunidad, para ver qué tan rápido, en realidad, se están haciendo las vías de aquí, porque —en mi opinión— las vías de aquí son fundamentales para Colombia, no solo para las comunidades de aquí, sino que este es un tema de soberanía”.

El mandatario se refirió a los problemas de conectividad que existen en la Alta Guajira y aseguró que “aquí está la torre nueva, traída por este gobierno, pero no funciona. ¿De qué sirve que esté ahí si no funciona? Y no funciona porque se le olvidó, a quienes la pusieron, que la mayor fuente de energía de esta región no es la que proviene por el cable, sino el sol mismo, que nos cae a todos encima todos los días”.

Por esta razón, manifestó que “la comunidad debe aprender a manejar los paneles solares. No es una empresa de energía la que viene aquí a poner la luz, sino que ustedes mismos pueden ponerla. Y en esto, el Ministerio de Minas tiene que dar un paso hacia adelante”.

Finalmente, el presidente Petro anunció la realización de un gobierno en el territorio en la Alta Guajira, en el que los ministros den informes sobre los avances que se han logrado para solucionar estos problemas.