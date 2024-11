Tormenta tropical Sara impacta el norte de Honduras con fuertes lluvias que se extienden por todo Centroamérica y parte de México; también en alrededores de San Andrés, Colombia

–(Imagen Centro Nacional de Huracanes EE.UU). La tormenta tropical Sara está este viernes sobre el norte del territorio de Honduras, causando inundaciones y deslizamientos de tierra catastróficos, debido a las fuertes lluvias, que se extienden a todo Centroamérica y parte de México.

Sara tocó tierra anoche a unos 165 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo Gracias a Dios, en la frontera entre Honduras y Nicaragua, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés). Eso es cerca de Brus Laguna, una comunidad de unos 13.000 habitantes. No hay muchas otras comunidades en la zona con una gran población.

En Colombia, la tormenta tropical Sara, que se desplaza hacia al oeste a 15 km/h, con vientos sostenidos de 80 km/h, ha provocado algunas lluvias en los alrededores del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, según el reporte del IDEAM. Por tanto, añade, se mantiene una alerta de VIGILANCIA para el Archipiélago de San Andrés,

Providencia y Santa Catalina.

Se evidencia sobre el noroeste del mar Caribe la Tormenta Tropical Sara continúa influyendo en el flujo de los vientos en gran parte del Caribe colombiano, destacándose vientos de dirección suroeste frente al litoral continental, con velocidades de 10 a 20 nudos (18 a 37 km/h), influyendo en la dirección predominante del oleaje, principalmente del suroeste de la Cuenca, con una altura significativa que oscila entre 0.5 y 1.7 metros.

La Tormenta Tropical Sara se asocia a un amplio flujo ciclónico al noroeste del Caribe, el cual continuará favoreciendo tiempo lluvioso en el Caribe colombiano, especialmente en zonas marítimas y costeras del área insular donde se espera el desarrollo de lluvias con tormentas eléctricas, además de cambios en la dirección del viento y el oleaje. Por lo anterior se establece el nivel de alerta en estado de VIGILANCIA para el área insular del Caribe colombiano. Por otro lado, se retira el nivel de alerta para el litoral norte porque la incidencia del ciclón es mínima en la zona, puntualiza el IDEAM.

9am CST Nov 15: Catastrophic flooding and mudslides ongoing across portions of #Honduras due to heavy rainfall from Tropical Storm #Sara. For the latest information visit https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/5y5IJffA5Q

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 15, 2024