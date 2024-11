Más de 1.000 jóvenes se han beneficiado del ‘Fest de las Oportunidades’

Foto: Secretaría de Integración Social

El ‘Fest de las Oportunidades’ es una apuesta que busca orientar y conectar a las y los jóvenes de 14 a 28 años con oportunidades de educación, empleo, emprendimiento y bienestar emocional que les permita el fortalecimiento de sus proyectos de vida. A la fecha, se han realizado siete jornadas en las que se han impactado a más de 1.000 jóvenes de las diferentes localidades de la ciudad.

A través de estas jornadas, cada joven participante tiene la alternativa de encontrar al menos una oportunidad que impulse su desarrollo personal y profesional. Esto incluye conectarse con programas que fortalecen su autopercepción, aumentan su nivel de agencia y mejoren sus habilidades en distintas áreas. Esta iniciativa ha estado liderada por la Secretaría de Integración Social, en articulación con las secretarias de Educación, Desarrollo Económico, Mujer, el SENA, la Agencia Atenea, Cámara de Comercio de Bogotá, IDARTES, entre otros.

Las personas interesadas en participar de las dos últimas jornadas del ‘Fest de las Oportunidades’ que están disponibles para este año se podrán registrar aquí: https://i.mtrbio.com/sgvdkiydwt

“Desde la Secretaría de Integración Social estamos realizando, en articulación con otras entidades, el ‘Fest de las Oportunidades’, una estrategia que esta impactando a jóvenes de las diferentes localidades para que accedan a oportunidades integrales de educación, empleo, emprendimiento, formación y toda la oferta de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esto encaminado en el fortalecimiento de sus proyectos de vida”, expuso Diego Duque, subdirector para la Juventud.

Los requisitos para participar del ‘Fest de las Oportunidades’ es tener entre 14 y 28 años de edad, hacer parte de la población que por diversas adversidades no estén estudiando, no hayan logrado terminar su educación básica o no hayan logrado continuar con su proceso académico hacía la educación superior. Además, aquellos jóvenes que no cuenten con un empleo formal y deseen recibir información sobre las rutas de empleabilidad y emprendimiento.

“Estamos felices porque los jóvenes han asumido el reto de participar, conocer y beneficiarse de las múltiples oportunidades que ofrece la alcaldía a la juventud, la invitación es para que se unan y no dejen pasar estas ofertas integrales en: educación flexible, orientación socio ocupacional, rutas de educación, empleo y emprendimiento”, indicó Paula Andrea Martin, profesional de la Secretaría de Educación del Distrito.

Las y los jóvenes que hagan parte de estas jornadas recibirán acompañamiento y seguimiento de un equipo territorial liderado por las diferentes entidades, con el objetivo de conocer y ayudarles a que vinculen con oportunidades acordes a sus intereses.

Fechas y lugares de los próximos Fest de las Oportunidades: