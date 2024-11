Los videos de UNICEF para advertir los peligros de las redes sociales para niños, niñas y adolescentes

–(Imagen ilustrativa Corte Constitucional de Colombia). Internet y las redes, el mundo digital en su conjunto, tienen un enorme potencial educativo y son herramientas valiosas para contribuir a hacer efectivos derechos de la infancia como el derecho a la información o a la libertad de expresión. Sin embargo presentan algunos riesgos sobre los que es necesario educar y que conviene abordar en las aulas de manera directa, explícita e intencional.

Las precisiones las hace el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, al presentar seis vídeos breves para demostrar los peligros potenciales que acechan a niños, niñas y adolescentes on-line y que recomienda para los menores de segundo ciclo de Educación Primaria hasta Bachillerato.

A continuación compartimos los videos con las respectivas explicaciones de la UNICEF:

“Los seguidores que tú no ves” – La protección del derecho a la privacidad

Este vídeo nos presenta el día a día de una niña frente a un misterioso espejo. Su vida no tiene nada de particular ni parece que corra ningún riesgo, pero no sabemos qué hay al otro lado del cristal.

Las actividades diarias de cualquier niña, niño o adolescente forman parte de su vida privada y deberían estar fuera de miradas de extraños. Aprender a proteger nuestra intimidad de las miradas ajenas forma parte de la educación en ciudadanía digital.

“Piensa antes de aceptar” – La protección frente al abuso y la explotación

Las redes sociales son parte de las relaciones de muchos adolescentes y siempre hace ilusión recibir solicitudes de amistad… solo que no siempre hay un posible amigo detrás. El catfishing es un engaño que consiste en la adopción de una identidad falsa en la red, habitualmente con la intención de estafar o abusar de otra persona. Este vídeo nos presenta una situación por la que muchos adolescentes que empiezan a usar redes sociales han pasado.

“No seas estrella” – La protección de nuestros datos

A todos nos gusta que nos hagan caso, pero a nadie le gusta sentirse observado. “No seas estrella” es una campaña de UNICEF que descubre la parte menos agradable de la fama y permite concienciar a niños, niñas y adolescentes sobre la importancia de proteger su identidad y su privacidad en internet y redes sociales.

“Dos en tu clase” – Protección frente al ciberacoso

Este vídeo, de la campaña de UNICEF #2entuclase está protagonizado por el actor Miguel Bernardeau e incide sobre el ciberbullying que sufren muchos estudiantes en las redes sociales. Es un mensaje dirigido especialmente a quienes son testigos de estas conductas, aunque no participen en ellas, porque son quienes más pueden hacer por frenarlas.

Piensa antes de enviar – Protección frente al delito

¿Cuándo un mensaje es una broma un poco pesada y cuando es un ataque? No todos los adolescentes saben distinguir que lo que les hace gracia a ellos no es necesariamente divertido y que incluso puede ser hiriente. Si el vídeo anterior se dirigía a quienes no participan en el bullying, este se dirige directamente, quizás sin darse cuenta, están a punto de cometer o contribuir a un delito de acoso.

¿Qué opinan?