EE.UU: Joe Biden indultó a su hijo Hunter a pesar de promesas previas de no hacerlo

–El presidente saliente de EEUU, Joe Biden, anunció un indulto para su hijo Hunter Biden, quien enfrentaba una sentencia este mes en dos casos federales. Biden había prometido previamente no tomar tal medida, pero en un comunicado este domingo señaló que tomó la decisión en respuesta a lo que llamó un procesamiento selectivo e injusto.

“Los cargos en sus casos surgieron solo después de que varios de mis oponentes políticos en el Congreso los instigaron a atacarme y oponerse a mi elección”, dijo Biden en un comunicado.

Hunter Biden fue condenado por tres delitos graves en junio por una compra de armas en 2018. Los fiscales dijeron que afirmó falsamente en un formulario federal que no consumía drogas ilegalmente ni era adicto a ellas.

También se declaró culpable en un caso en el que se le acusó de no pagar al menos 1,4 millones de dólares en impuestos.

La acción del presidente el domingo indultó a Hunter Biden en ambos casos, así como cualquier delito que “haya cometido o pueda haber cometido o participado” entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de enero de 2024.

“He admitido y asumido la responsabilidad de mis errores durante los días más oscuros de mi adicción, errores que han sido explotados para humillarme y avergonzarme públicamente a mí y a mi familia con fines políticos”, dijo Hunter Biden en un comunicado.

El presidente Biden dijo en su declaración que espera que “los estadounidenses comprendan por qué un padre y un presidente tomarían esta decisión”.

“Durante toda mi carrera he seguido un principio simple: simplemente decirle la verdad al pueblo estadounidense. Serán justos. Esta es la verdad: creo en el sistema de justicia, pero mientras he luchado con esto, también creo que la política cruda ha infectado este proceso y ha llevado a un error judicial, y una vez que tomé esta decisión este fin de semana, no tenía sentido retrasarla más”, dijo Biden.

El presidente electo Donald Trump criticó la medida, calificándola de “abuso y error judicial”.

Trump, en las últimas etapas de su primer mandato, indultó a Charles Kushner, el padre de su yerno Jared Kushner. Otros indultos de Trump incluyeron a su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, el ex director de campaña Paul Manafort, el ex estratega jefe Steve Bannon y el asistente de campaña George Papadopoulos. (Información VOA).