Sube a 41 la cifra de muertos por choque de trenes en España

–(Captura de video @CSurNoticias). El número de fallecidos en el accidente de trenes ocurrido el domingo en el sur de España se elevó a 41, informaron fuentes de la investigación. Desde muy temprano, este lunes, las labores de búsqueda de desaparecidos se centraron en los vagones siniestrados del tren de Renfe, con destino a Huelva (sur) que colisionó con los últimos coches descarrilados de un convoy de la compañía italiana Iryo que viajaba a Madrid desde Málaga (sur) y que descarriló.

El siniestro causó también más de 150 heridos, de los que están hospitalizados 41 y, de éstos, 12 en unidades de cuidados intensivos de centros andaluces.

Más de 220 guardias civiles trabajan en la zona, y buscan evidencias en las vías y zonas aledañas de la línea ferroviaria donde se produjo el accidente, a fin de identificar los cadáveres y esclarecer las causas del accidente.

El gobierno español decretó tres días de luto oficial y el presidente Pedro Sánchez prometió el lunes «absoluta transparencia» sobre las causas del trágico suceso.

Las grandes masas metálicas hacen muy difícil el rescate de las víctimas Manuel Blanco, mando de Bomberos del Consorcio Provincial de Sevilla, nos explica las dificultades en las tareas de rescate que presenta este siniestro

La investigación apunta de momento a la rotura de un tramo de la vía, que puede ser «causa o consecuencia» del siniestro, aunque los esfuerzos todavía se enfocan en recuperar los dos convoyes del tren Alvia que se precipitaron por un terraplén. (Información DW).