La respuesta de Petro a Coosalud: «No tengo nada de que retractarme»; y la llama «cloaca de la oligarquía»

–El presidente Gustavo Petro reafirmó sus señalamientos a la directiva de la EPS Coosalud, y advirtió que las irregularidades deben ser investigadas penalmente. «No tengo nada de que retractarme», precisó el jefe del Estado en respuesta a los directivos de la EPS que le exigieron rectificar sus denuncias sobre el robo de 221 millones de pesos.

En su cuenta en a red X, el jefe del Estado reseñó que «un banco tomó 221.000 millones del erario trasladado por el gobierno para la salud de los afiliados de esa EPS, que el gerente había puesto irregularmente de fianza, y precisamente ese gerente de la empresa de salud se llevó con su empresa particular los dineros del préstamo del banco».

«Si la junta directiva de Coosalud va a reponer los dineros públicos perdidos, bienvenidos», subrayó el mandatario. «Si no, es la justicia penal la que debe decidir si los miembros de la junta directiva de Coosalud, no importa si son hermanos de expresidentes y exvicepresidentes, son inocentes o no», complementó.

Además, advirtió que «la ley no es para los de ruana» y anunció que pedirá que «el Estado sea víctima en este proceso penal e indicaré a la Agencia Jurídica del Estado que asuma la defensa del interés de los afiliados a Coosalud y del interés público”.

Posteriormente, el presidente Gustavo Petro, volvió a recabar sobre el caso, en el siguiente trino:

Entonces, si la autorización del préstamo la firmó la junta directiva de Coosalud ¿por qué hablan de calumnia e injuria por parte del presidente?

¿Se repite la historia de mi denuncia sobre la existencia del software Pegasus y el pago de 11 millones de dólares en el club de la policía?

La junta directiva de la EPS privada Coosalud donde está el hermano del presidente Pastrana y cuñado de la senadora Paloma Valencia, el hermano del vicepresidente Francisco Santos y el hermano del defensor de pueblo y exparlamentario Cesar Negret, todos uribistas, firmó la autorización para usar 221.000 millones de pesos del presupuesto público de la salud a fines diferentes al de atender las necesidades de salud de los afiliados de la EPS; autorizaron irregularmente usarlos como fondo fiduciario que respaldaba un préstamo bancario, ni más ni menos, que por la bobada de 221.000 millones de pesos a una empresa particular, precisamente la del gerente de la EPS, y que no pagó al banco, hecho por el cual el banco Sudaméris embargó el dinero público y se quedó con él

Pregunto señores ex mandatarios de la oligarquía: Andres Pastrana, Paloma Valencia, Francisco Santos, lo mismo que afirmé de Germán Vargas Lleras, ¿qué autoridad moral tienen para oponerse a la ley de reforma a la salud, si tienen sus hermanos viviendo de los dineros públicos de la salud?, ellos por acción u omision, culpabilidad o dolo, que la justicia penal debe establecer en los hechos sucedidos en la Nueva EPS o Coosalud EPS, han dejado perder billones de pesos del pueblo ¿saben cuabtas vidas ss hubieran salvado o cuanta muerte se hubiera evitado con esos dineros?

¿Por eso les molesta un proyecto político, que como el mio, construya vida en contra de la codicia?.

¿El sentido de la política para ustedes, es que se use el erario en el enriquecimiento particular con el aval de sus hermanos?

¿Por eso manipulan la justicia con los tribunales de arbitramento, para ver como tumban al presidente y se burlan del voto popular?

Adicionalmente, el jefe del Estado hizo las siguientes precisiones:

En una investigación hecha por la superintendencia que comenzó alrededor de Coosalud EPS, que extrañamente una campaña de los medios de prensa confundían con una EPS intervenida del gobierno, y a su asesor de apellido Urán como si fuera un asesor del gobierno, ha resultado ser una cloaca de la oligarquía.

Entiendo los lazos de los dueños de los medios de comunicación con los representantes políticos de esa oligarquía. Pero no es calumniando el gobierno como deben esconder este tipo de negociados.

Ahora entiendo el por qué de tanto silencio ante la pérdida de 221.000 millones de pesos del erario, cuando sí hacen el mayor de los estruendos cuando se trata de un funcionario del gobierno, porque me pueden golpear

A todos hay que perseguirlos, pero no silenciarse cuando se trata de la creptocracia oligárquica del país.

Sé que coinciden alrededor del whisky, pero la misión de un medio de comunicación es informar al pueblo y más cuando se trata de sus recursos.

Aquí tenemos un nuevo ejemplo, no solo confundieron a la gente mostrando una supuesta corrupción del gobierno en el caso de Coosalud EPS, sino que se silenciaron cuando se supo quienes eran los responsables de la empresa: hermanos de ex presidente y de ex vicepresidente de apellidos lustrosamente uribistas todos, y ahora tratan de voltear la torta de nuevo asignándome la culpa.

No señores de los grandes medios, incluido @elespectador, no fue ningún funcionario del actual gobierno quien se llevó los 221.000 millones de pesos que mi gobierno giró a Coosalud EPS para atender a sus afiliados, fue el gerente de una empresa dirigida por sus socios de club y con quienes, ustedes toman whisky.

El señor Urán no era un asesor del gobierno, era una asesor de la empresa dirigida por sus amigos, y hermanos de los expresidentes y ex vicepresidentes que han seguido las instrucciones en el gobierno de los dueños de los medios.

Ustedes ponen las voces de quienes tienen que ser investigados, usando una sandez, !que injuria ni que calumnia! decir que deben ser investigados penalmente es mi obligación constitucional porque son miembros de una junta directiva de una empresa EPS privada en donde se fugaron 221.000 millones del pueblo colombiano».

Previamente, el presidente Gustavo Petro, había señalado que «en esta operación se robaron 221.000 millones de pesos de los recursos públicos de la salud» y que «el gerente de la EPS es también dueño de una empresa privada de nombre similar».

Y describió: «La empresa privada se endeuda con un banco por 221.000 millones y pone de fiador a la empresa pública con sus recursos públicos. La empresa privada no paga el crédito, es decir se lleva los 221.000 millones y el banco embarga los recursos de la pública que servían de fianza en una fiducia»

Y preguntó ¿Quién ganó?. El señor Jaime Gonzales dueño de la empresa privada y gerente, al mismo tiempo de la pública.

¿Quién pierde? la atención en salud de los afiliados a la EPS Coosalud.

¿Quiénes eran miembros de la junta directiva de la EPS? un hermano de Andrés Pastrana, un hermano de Pacho Santos, y un hermano del defensor del pueblo Negret.

Esta es la junta de Coosalud donde se "refundieron" 200.000 millones de pesos.que el erario le entregó para atender a sus afiliados. Juzguen ustedes. pic.twitter.com/qfQ0MoV6jn — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 7, 2024

Frente a estos señalamientos, los siete miembros de la junta directiva de Coosalud, Luis Fernando Caicedo, Óscar Giraldo, Sandra Neira, Rafael Santos, Oscar Silva, César Negret Mosquera y Jaime Pastrana Arango, emitieron un comunicado en el cual le exigieron el jefe del Estado retractarse, argumentando que habían sido afectados «en su buen nombre de manera injusta por alguien quien tiene el deber de actuar como suprema autoridad administrativa».

«Señor Presidente, usted nos ha señalado de manera injuriosa y calumniosa en una actividad en la que no hemos participado en nuestra condición de miembros de la Junta Directiva porque la actividad que usted refiere jamás existió», precisaron.

«Lamentablemente la ignorancia y el afán de agradar al nominador ha hecho que el Superintendente Nacional de Salud haga unas afirmaciones que son abiertamente contrarias a la verdad, información apócrifa que infortunadamente usted difundió sin una verificación previa», añadieron.

Y puntualizaron: «No existe de parte de la Junta Directiva de Coosalud EPS decisión alguna de autorizar el uso de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) distinto al porcentaje de administración. A este respeto bastaba un análisis elemental o sencillo del contrato de fiducia y de la operación de crédito con el Banco GNB Sudameris para entender que la garantía tendiente a respaldar la operación de crédito consistía en los recursos o los ingresos cedidos de las IPS de propiedad del grupo cooperativo Coosalud».

Igualmente señalan que los recursos que el banco debitó en su beneficio de la fiducia constituida eran recursos que el mismo banco había desembolsado a ese instrumento de garantía, como fruto de la operación de crédito.

Tras precisar que «no hay pérdida ni destinación diferente tendiente a “refundir” recursos de la Seguridad Social», los directivos precisaron:

«El Presidente de la República tiene el deber de informar con la verdad y de forma rigurosa. Así las cosas, Señor Presidente, con claridad y certeza absoluta le indicamos que ningún peso destinado a la salud de los colombianos, vía Coosalud, fue orientado a servir de garantía alguna, y menos aún que haya tenido el fin que usted equivocadamente atribuyó. Por lo anterior, le solicitamos que rectifique en la misma forma en que divulgó la información apócrifa. Le recordamos que el Presidente de la República tiene el deber de informar con la verdad y de forma rigurosa, verificando previamente los hechos antes de someterlos al conocimiento público».