VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS

EDUCACION PARA LA VIDA EN FAMILIA

Esta es la lección 827 del diplomado en educación para la vida en familia y el tema es VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El 10 de diciembre de 1948, hace 76 años la Asamblea general de las Naciones Unidas proclamó la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS para que las personas, la sociedad y los Estados garanticemos la libertad, la justicia y la paz en el mundo.

A la par con los derechos humanos se deben observar los deberes humanos como garantes de los derechos.

Veamos si en la actualidad garantizamos los derechos humanos y si cumplimos con nuestros deberes. Me refiero sólo a los más importantes.

La igualdad en la realidad, conforme a las leyes de la naturaleza no es posible. Cada ser vivo tiene su propiedad identidad. En el diario vivir todos debemos tener igualdad en las oportunidades sin que se ignore que todos tenemos derecho a una vida digna con la garantía de lo necesario para preservar nuestra condición humana.

En Colombia la vida, en su concepción integral, se viola minuto a minuto. La angustia nos ronda y no es posible salir a la calle sin angustias porque tememos ser agredidos. Las estadísticas nos dicen que cada 27 minutos agreden sexualmente a una mujer y cada 11,2 horas asesinan a una mujer. Sumemos a este atropello los asesinatos de personas por robar un celular o los cometidos en las zonas de conflicto en las que no el Estado no hace presencia.

La administración de justicia es una tragedia. Lentitud mayor que la de las tortugas, decisiones al margen de la ley, impunidad, coartadas para evitar que la verdad se conozca y trampas para no cumplir con las obligaciones.

El derecho a circular libremente y vivir en paz en el hogar es una utopía. Acechan los ladrones y en el hogar el machismo estimula las agresiones contra niños y niñas y contra las mujeres y en algunos casos contra los hombres y los abuelos y abuelas. Hay hogares que son fuego entre enemigos.

A la familia la han declarado objetivo militar y se ha inculcado la idea de que hay que rechazar la convivencia a largo tiempo.

La libertad de opinión se ha tornado en libertinaje para insultar y difamar. La vulgaridad es parte del diario vivir en palabras, canciones, reuniones.

La salud se desprecia y altos personajes de la vida nacional invitan al consumo de sustancias que dañan, matan y degeneran la vida.

La democracia como forma de Gobierno se traduce en la posibilidad de votar con votos amarrados a intereses económicos y corruptos.

La realidad nos demuestra que los derechos humanos no se garantizan, no se protegen y que muy poco nos importa cumplir con nuestros deberes humanos.

