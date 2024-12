Procuradora Margarita Cabello pide a Petro reevaluar designación de excabecillas paramilitares como «gestores de paz»

–Un duro cuestionamiento a la legalidad de la decisión presidencial de nombrar «gestores de paz» a ex cabecillas paramilitares, formuló la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, en ejercicio de su función constitucional de velar por el cumplimiento de la ley y la garantía de los derechos fundamentales.

En el marco de la rendición de cuentas y despedirse del cargo, tras terminar su periodo legal, la jefe del ministerio hizo un llamado al jefe del Estado a revaluar la decisión, tras alertar sobre las inconsistencias legales de la Resolución No. 453 del 8 de noviembre de 2024, mediante la cual designó a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz.?

La Procuraduría advierte que esta decisión podría vulnerar los derechos de las víctimas del conflicto armado y, además, no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 2272 de 2022.

Al efecto, la procuradora hizo las siguientes observaciones principales:

1. Falta de claridad en cuanto al tipo de negociación o acercamiento:

La resolución no precisa bajo qué supuesto del artículo 2 de la Ley 2272 de 2022 (negociaciones con grupos armados al margen de la ley para suscribir acuerdos de paz o para sometimiento a la justicia) se realizó la designación, generando incertidumbre jurídica sobre su validez.

2. Ilegitimidad de los gestores designados:

Los designados no cumplen con las condiciones legales para representar a actores armados actuales. Además, no existe evidencia de que estos individuos hayan sido aceptados por dichos grupos. No son ni voceros ni miembros representantes.

3. Ausencia de objetivos claros:

La resolución no define funciones específicas para los gestores de paz ni cómo sus acciones contribuirían a la reconciliación y la construcción de paz en el país.

4. Revictimización de las víctimas:

La inclusión de personas con antecedentes de graves violaciones a los derechos humanos, como Hernán Giraldo Serna, afecta la dignidad de las víctimas y contraría los principios de justicia transicional.

«La paz no se construye fuera de la ley», señaló la Procuradora. «La paz debe construirse sobre cimientos sólidos, respetando la dignidad de las víctimas y actuando siempre dentro del marco legal. Esta resolución, tal como está, no garantiza esos principios fundamentales”, puntualizó.

Procuradora alerta: La designación de exjefes paramilitares como gestores de paz podría vulnerar derechos de las víctimas y carece de sustento legal. La paz no se construye fuera de la ley, señaló la Procuradora #MargaritaCabello. #1460Díashttps://t.co/7iGcTT9ykr pic.twitter.com/KjxCyCTKix — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) December 11, 2024

La Procuraduría anunció que hace seguimiento estricto a las cuatro demandas de nulidad contra la Resolución 453 de 2024, que cursan ante el Consejo de Estado y mantendrá una línea de intervención firme en favor de los derechos de las víctimas.

En el acto, Margarita Cabello Blanco hizo un balance de la actuaciones de la Procuraduría bajo su mando, así:

En el período 2021-2024 se emitieron un total de 517 fallos sancionatorios contra funcionarios de elección popular, siendo los alcaldes (municipales, distritales y mayores) el cargo con mayor número de fallos con 262 (un 50.7).

En cumplimiento de su rol preventivo desde el 01 de enero de 2021 y hasta el 22 de noviembre de 2024 ingresaron a la Procuraduría un total de 336.245 casos, de los que se lograron finalizar 312.661 y permanecen activos 23.584.

La Procuradora General delimitó siete líneas de acción para abordar problemáticas específicas que, subrayó, permitieron robustecer las capacidades institucionales necesarias para impulsar el cambio del país.

Cabello Blanco resaltó el fortalecimiento del Ente de control, producto de mejoras que se hicieron en varios aspectos del funcionamiento interno, la gestión administrativa y financiera y, especialmente, de una sólida transformación digital y tecnológica.

Promujeres, función preventiva, vigilancia de contratos, apoyo a la justicia, intervenciones ante la JEP, salud y construcción de paz, fueron algunos de los ejes más importantes sobre los que trabajó su administración.

Y para finalizar hizo las siguientes precisiones:

«En la vigencia 2021-2024, la Procuraduría actuó con enfoque diferencial y de género, lideró gestión que defendió los derechos de la niñez, luchó por el ambiente y fortaleció la justicia en Colombia, en un trabajo preventivo para construir un país justo y equitativo.

Cerramos este capítulo con el corazón lleno de orgullo y gratitud. Durante estos 1.460 días enfrentamos retos inmensos, pero también vimos cómo nuestro trabajo transformó vidas, protegió derechos y fortaleció la justicia en cada rincón del país.

Me despido con la certeza de que dejamos una institución más fuerte, más humana y cercana al servicio de la gente. Este es un legado que le pertenece a Colombia».