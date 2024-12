Trump nomina a Dan Newlin nuevo embajador de EE.UU en Colombia

–(Foto @NewlinLaw). El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al abogado Dan Newlin como su nuevo embajador en Colombia, como parte de la administración que acompañará al exmandatario en su regreso a la Casa Blanca el próximo enero.

Newlin «es un ejecutivo de negocios, empresario y exdetective de gran experiencia que cuenta con una impresionante carrera de 28 años en la Oficina del Sheriff del Condado de Orange en Orlando, Florida», precisó Trump en un comunicado publicado en su red Truth Social en la noche del miércoles.

El mandatario electo también elogió la trayectoria del abogado, que «demostró habilidades de investigación excepcionales, sacando con éxito a cientos de delincuentes violentos de las calles».

«Con su experiencia en la aplicación de la ley que le permite abordar cuestiones internacionales complejas y sus conocimientos comerciales que fomentan las asociaciones económicas, Newlin se destaca como un poderoso defensor de los intereses de los EEUU y un campeón para fortalecer los lazos y marcar una diferencia en el mundo», destacó Trump.

Attorney Dan Newilin confirmó en su cuenta en X su nominación como embajador en Colombia y señaló que aceptó «con un inmenso orgullo y un profundo sentido de responsabilidad».

Last night, I had the profound honor of receiving a personal call from President-elect Donald J. Trump. The gravity of this moment was not lost on me; speaking with the President of the United States is an extraordinary experience that few are privileged to have. During our… pic.twitter.com/OUDTL8KHc3

— Attorney Dan Newlin (@NewlinLaw) December 12, 2024