Nueva York exige despliegue de fuerzas federales en el estado ante la «invasión» de drones

–La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, exigió en las últimas horas que las autoridades de EE.UU. desplieguen en el estado fuerzas federales adicionales para garantizar la seguridad ante la «invasión» de misteriosos drones avistada en el cielo estadounidense.

En un comunicado oficial señaló que «las pistas del aeródromo de Stewart se cerraron durante aproximadamente una hora debido a la actividad de drones en el espacio aéreo». «Esto ha ido demasiado lejos», sostuvo.

En ese contexto, la alta funcionaria indicó que, a mediados de noviembre, ordenó al Centro de Inteligencia del Estado de Nueva York «que investigara activamente los avistamientos de drones y se coordinara con las fuerzas del orden federales para abordar este asunto, y esos esfuerzos están en curso». Para que las fuerzas del estado trabajen en el asunto, la gobernadora pidió que el Congreso apruebe la Ley de Seguridad, Protección y Reautorización contra los Sistemas Aéreos no Tripulados. Hochul precisó que la ley debe extender las actividades de lucha contra los drones a fuerzas del estado.

«Hasta que se concedan esas competencias a los funcionarios de los estados y locales, la Administración Biden debe intervenir enviando fuerzas de aplicación de la ley federales adicionales a Nueva York y a la región circundante para garantizar la seguridad de nuestras infraestructuras críticas y de nuestra gente», afirmó.

Unos misteriosos drones, desde hace unas semanas, aparecen sobre el estado de Nueva Jersey, así como en Nueva York y Connecticut.

Las autoridades de EE.UU. no proporcionan información sobre el origen de los objetos, agregando que aún no han encontrado pruebas de que los drones «supongan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública o tengan un nexo con el extranjero».

Por su parte, el congresista republicano Jeff Van Drew afirmó que los drones «muy posiblemente» pertenecen a Irán, citando a fuentes confidenciales al respecto.

A su vez, el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, instó a las autoridades estadounidenses a divulgar la información sobre los drones. En su opinión, si no cuentan de qué se trata, hay que derribarlos.

De hecho, también, La excandidata a secretaria de estado de Misuri, Valentina Gómez, propuso derribar con armas los misteriosos drones en Estados Unidos, según un video publicado en sus redes sociales.

Here’s the solution to the drone problem: Shoot it down pic.twitter.com/vuu04CASEN

— Valentina Gomez (@ValentinaForUSA) December 13, 2024