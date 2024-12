Tornado azota una ciudad en California: Carros volcados, árboles caídos y muchos heridos (VIDEOS)

–Un raro tornado azotó este sábado una ciudad del estado de California, dejando destrucción y heridos a su paso, informa NBC News. El fenómeno tuvo lugar en Scotts Valley, una pequeña localidad situada a unos 10 kilómetros al norte de Santa Cruz.

El Departamento de Policía de Scotts Valley fue el primero en informar del tornado, publicando fotos de coches volcados en una calle de la ciudad y señalando que, según testigos presenciales, los daños eran producto del fenómeno natural. La oficina del Servicio Meteorológico Nacional del Área de la Bahía confirmó, basándose en videos, fotos, relatos de testigos presenciales y sistemas de radar, que efectivamente un tornado había azotado la ciudad.

La tormenta dejó a cinco personas heridas, cuatro de las cuales ya han sido dadas de alta y la quinta sigue bajo el cuidado de los médicos tras sufrir una perforación pulmonar, pero su vida no corre peligro. Además, el tornado volcó seis coches, derribó varios árboles y dañó varios vehículos con escombros voladores. En los videos publicados en las redes sociales se puede ver como el tornado pasa por la ciudad dejando destrucción y esparciendo diversos objetos.



El tornado y los fuertes vientos también provocaron cortes de electricidad tanto en Scotts Valley como en otras ciudades, como Novato, situado 45 kilómetros al norte de San Francisco. En Mill Valley, unos 22 kilómetros al norte de San Francisco, una tormenta causó una inundación que dejó varados varios vehículos. Los tornados son bastante raros en California, donde se registran unos 11 al año.

?#BREAKING: Watch as a tornado touches down in California flipping multiple cars and causing damage to buildings and property

?#ScottsValley l #California

Watch as significant damage unfolds in Scotts Valley, California, after a tornado quickly touched down, flipping several… pic.twitter.com/lKW3JJbcA8

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 14, 2024