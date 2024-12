EE.UU: Se desplegará sistema de alta tecnología en Nueva York para poner fin a la invasión de los «enjambres» de drones

–(Imagenes Legión Media).Las autoridades federales estadounidenses han decidido desplegar un sistema de detección de drones de alta tecnología en el estado de Nueva York, mientras «enjambres» de misteriosos drones han estado sobrevolando el cielo del país a lo largo del último mes, informa este domingo The New York Post.

La gobernadora Kathy Hochul comunicó que el sistema está destinado a ayudar a las autoridades locales y estatales a investigar la aparición de vehículos aéreos no tripulados cuyo origen y naturaleza aún son desconocidos. «En respuesta a mis pedidos de recursos adicionales, nuestros socios federales están desplegando un sistema de detección de drones de última generación en el estado de Nueva York», dijo Hochul.

No obstante, la gobernadora hizo hincapié en la necesidad del apoyo adicional del Congreso para proporcionar mayores recursos. «Estamos agradecidos con la administración Biden por su apoyo, pero en última instancia necesitamos más ayuda del Congreso», señaló.

«La aprobación de la Ley de Seguridad, Protección y Reautorización de la Autoridad Contra los UAV dará a Nueva York y a nuestros pares la autoridad y los recursos necesarios para responder a circunstancias como las que enfrentamos hoy», concluyó.

Don’t worry #NJ Although Phil Murphy doesn’t know anything about these drones, he can assure you that there’s no threat. ????pic.twitter.com/krYglZioXu

— DR. ETIQUETTE ???? (@DrEtiquette) December 10, 2024