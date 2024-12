Bitcóin alcanza una nueva cifra histórica: Llegó a los 105 mil dólares

–(Imagen Coinspaid1-scaled). El precio de la moneda digital sigue al alza en las últimas semanas, después de la victoria de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos. Durante su campaña electoral, Trump participó en la conferencia Bitcoin 2024 en Tennessee y prometió convertir EE.UU. en «la criptocapital y la superpotencia del bitcóin del planeta» si ganaba las elecciones.

En lo que va de 2024, el bitcóin ha subido su valor, debido a la sólida demanda de fondos cotizados en la bolsa estadounidense. En este sentido, el director ejecutivo de Binance, Ricard Teng, comentó en una entrevista con Financial Times que el regreso de Trump a la Casa Blanca significa el comienzo de «un siglo de oro» para el mercado de criptomonedas.

El 5 de diciembre, la criptomoneda superó por primera vez la marca de los 100.000 dólares. Dada la gradual subida del bitcóin, varios expertos están seguros de que su precio seguirá creciendo. (Información RT).

Un multimillonario da un consejo sobre bitcóin a los inversores

El multimillonario y fundador de Interactive Brokers Group, Thomas Peterffy, en una entrevista a Bloomberg Television dio un consejo a los inversores sobre si vale la pena invertir su dinero en bitcóin, que recientemente alcanzó la cifra histórica de 100.000 dólares.

«Yo recomendaría que la gente invirtiera entre el 2% y el 3% de su patrimonio neto en bitcóin», afirmó el empresario, agregando que su empresa «no permite que nadie invierta más del 10% de sus activos en bitcóin porque creo que sería muy peligroso» debido al precio volátil de la criptomoneda.

Peterffy explicó que tiene «una especie de miedo» a las criptomonedas por sus fluctuaciones de precios, explicando que no tienen ningún «valor subyacente». «El único valor que tienen es el mismo que el dólar de papel, que es nada», agregó. No obstante, el empresario, que tiene un patrimonio neto de 53.000 millones de dólares y ocupa el 26.º lugar del Índice Bloomberg de multimillonarios, señaló que, en su opinión, «cualquiera que no tenga bitcóin debería tener unos bitcóin, pero no demasiados».

En la entrevista Peterffy pronosticó también cómo la llegada de Donald Trump al poder en EE.UU. afectará a la economía y a los negocios. Según el empresario, la política de la Administración republicana implicará menos regulación y menos interferencia con la empresa privada.

El bitcóin ha cotizado a máximos históricos en las últimas semanas en medio de las tensiones geopolíticas. La divisa digital superó la semana pasada el esperado umbral de los 100.000 dólares después de semanas de crecimiento tras la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU, quien se ha mostrado notablemente a favor de la criptodivisa. (Información RT).