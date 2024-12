Proyecto que habilita el transfuguismo completó su primera vuelta en el Congreso

–Con 84 votos por el Sí y 15 por el no, se aprobó en la plenaria de la Cámara de Representantes el acto legislativo que promueve la libertad política y permite o habilita el transfuguismo o cambio de partido político. Así, la iniciativa completó su primera vuelta en el Congreso.

Se intentó hundir la iniciativa, pues luego de votar los impedimentos relacionados con el transfuguismo, el representante Jorge Tamayo de la U, presentó proposición de archivo, la cual fue negada con 90 votos por el No.

También el congresista Juan Daniel Peñuela, del Partido Conservador, se declaró en contra de la iniciativa y en desarrollo del debate destacó que con el transfuguismo se «traiciona a los electores y no se genera un cambio positivo».

NO podemos constitucionalizar el #Transfugismo, NI por una vez NI permanente!

La #Politica NO puede personalizarse, NO puede primar el interés particular sobre el general, sin coherencia ideológica, sin identidad política y ninguna responsabilidad ante los electores. pic.twitter.com/cTwgVwv7Rn

— Juan Daniel Peñuela (@Juandapec) December 17, 2024