Reforma política se hundió por falta de quorum en el Senado

–Un nuevo golpe recibió el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República al hundirse la reforma política, que no logró su último debate de la primera vuelta por falta de quorum. El presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, aseguró que el proyecto de acto legislativo naufragó por la ausencia de quienes decían apoyarla, que a la postre no hicieron presencia.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lamentó que tras 7 horas de sesión, el Senado no hubiese debatido la Reforma Política y haya hundido este proyecto “indispensable” para el país.

«Mataron la Reforma Política: la mesa directiva del Senado la puso en octavo lugar y, tras siete horas de sesión, ni siquiera permitió debatirla. Es lamentable que una reforma tan indispensable para el país haya sido asfixiada de esta manera», advirtió el ministro.

Cristo Bustos subrayó que «el sistema político colombiano es inviable y necesita un cambio profundo. Proponíamos llevarla a segunda vuelta y convocar en enero una mesa técnica con expertos y partidos para construir consensos. Vamos a insistir: no nos podemos resignar a mantener un sistema que, claramente, no tiene legitimidad ni credibilidad ante los colombianos.

“Como estamos, estamos muy mal y la gente tiene que entender que este sistema político es inviable y si no lo cambiamos vamos a estar asistiendo cada determinado tiempo independientemente de quien esté en el gobierno, a escándalos de corrupción», señalo Cristo Bustos.

«Es evidente que el sistema político no tiene legitimidad y credibilidad en el pueblo colombiano y no nos resignamos a mantener ese sistema político como está hoy”, puntualizó.

«Que haya sectores que quieren mantener el sistema como está hoy, es parte de la democracia, nosotros los respetamos (…) si algo ha demostrado el Gobierno es la capacidad de escucha”, añadió.

«Vamos a seguir hablando con los partidos, vamos a seguir insistiendo, vamos a explorar, vuelvo y digo, esa cumbre de partidos en el mes de enero, para seguir insistiendo en que como estamos en este sistema político no nos podemos quedar. Lamento que la mesa directiva no haya permitido el debate hoy”, afirmó el ministro.

Y añadió: «La gente tiene que entender que este Sistema Político es inviable y si no lo cambiamos vamos a estar asistiendo cada determinado tiempo, independientemente de quien esté en el Gobierno, a escándalos de corrupción”.

El presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, sostuvo que «la reforma política que hoy se hundió en el Congreso llegó tarde para su discusión. Nuevamente querían que aprobáramos una reforma a ciegas y que acogiéramos el texto de la Cámara. A mí no me gustaba la reforma política, pero estuve en la plenaria hasta el final. A quienes les gustaba debían estar y no estaban. Yo estuve hasta el final votando, pero se agotó el quórum”, puntualizó Cepeda.

Efraín Cepeda recordó que desde hace dos años el Gobierno está hablando del “famoso” acuerdo nacional “y no sabemos que significa”. Y agregó: «Es necesario definir bien el consenso, que no puede ser una imposición del Ejecutivo y un arrodillamiento del Legislativo».

“Mientras yo esté en la presidencia del Senado no lo voy a permitir porque este es un poder público absolutamente independiente. Si realmente quieren concertar es poner el oído en el Congreso de la República y ahí si estamos (…) Cuando no hay consenso, el Congreso ha demostrado que no acepta imposiciones”, dijo el senador Cepeda.

A mitad de la jornada ya se presagiaba el hundimiento y esto lo advirtió el ponente Ariel Ávila, quien señaló que no veía posibilidades de aprobación por las grandes diferencias que se apreciaban entre defensores y detractores de la iniciativa.

“La única forma de que la reforma política pasara es que se hubiera acogido el texto aprobado en Cámara y eso era muy difícil, porque había dos puntos que generaban mucho debate: uno, las listas cerradas y bloqueadas, que a muchos no les gustan; y dos, la adquisición progresiva de derechos. Esos dos fenómenos hacían difícil, casi que imposible la aprobación de la reforma, incluso si se hubiera logrado ese acuerdo en la segunda ronda hubiera sido imposible”, explicó el congresista de la Alianza Verde.

Al cierre de la jornada, después de haber sido evacuada con votación positiva cerca de una docena de proyectos que no tenían mayor controversia ni discusión o el aplazamiento de otros que no lograron consenso pleno, la reforma política no llegó a superar el inicio de las novenas navideñas y, por el contrario, natilla y buñuelos se quedaron servidos sin ser probados, ni se entonaron los las primeras notas de los villancicos.