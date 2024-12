Que la pólvora no te arruine la Navidad y el fin de año en Bogotá

Foto: Alcaldía de Bogotá

En la ciudad está prohibida la venta y manipulación de pólvora, artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y globos aerostáticos de pirotecnia, según el Decreto 2174 de 2023. Es por eso que la Alcaldía de Bogotá y las entidades del Distrito, llaman a la ciudadanía al cuidado y a la no compra, ni manipulación por ningún motivo de elementos pirotécnicos. Estos representan un alto riesgo y peligro para la integridad y la vida.

De acuerdo con el reporte de Salud Data de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), con corte al 4 de diciembre de 2024, ya hay registro de tres personas lesionadas con pólvora en la ciudad. Los casos registrados son en las localidades de Engativá y Rafael Uribe Uribe.

El llamado es a que no manipules pólvora en estas celebraciones de Navidad en Bogotá 2024. Para las celebraciones de Velitas, Navidad y Año Nuevo, no compres elementos pirotécnicos y no permitas que nos niños accedan a estos, por más inofensivos que parezcan.

Celebra con cuidado y sin pólvora en Navidad en Bogotá 2024, siguiendo estas recomendaciones de la Administración distrital:

Si evidencias manipulación o venta ilegal de pólvora, denúncialo llamando a la Línea de Emergencias 123 .

. Evita combinar uso de pólvora y consumo de alcohol, ya que esto eleva el riesgo de accidentes.

Impide que niños, niñas y adolescentes manipulen e ingieran pólvora ya que, además de ocasionar un lesiones, puede resultar en intoxicaciones con fósforo blanco.

Recuerda que todos los artefactos son peligrosos en manos no expertas.

En caso de resultar lesionado o lesionada por uso de pólvora, debes asistir de inmediato a los servicios de urgencias para evitar complicaciones por la falta de atención oportuna.

Se aconseja abstenerse de aplicar cremas, ungüentos o remedios caseros en quemaduras o laceraciones por pólvora.

En Bogotá está totalmente prohibida la venta y uso de pólvora y artefactos pirotécnicos por parte de personas no expertas. Hacerlo acarrea multas y sanciones.

Te invitamos a conocer los eventos gratuitos en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y disfruta de una Navidad 2024 y Año Nuevo sin pólvora. Conoce toda la agenda de Navidad en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ 2024 es Cultura aquí.

La Navidad en Bogotá 2024, será un ejemplo de cómo podemos disfrutar de nuestras tradiciones de manera responsable y en armonía con el medio ambiente y los recursos públicos. Toda la programación se podrá consultar en nuestro Portal Bogotá. Conoce toda la programación haciendo clic aquí.