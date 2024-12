Trump se burla de la reacción del presidente Mulino ante sus amenazas sobre el canal de Panamá: «Ya lo veremos…»

–El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, respondió este domingo al mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, quien aseguró que «cada metro cuadrado del canal de Panamá» pertenece a su país. «Ya lo veremos», escribió Trump en sus redes sociales. También publicó una foto de la bandera de EE.UU. ondeando sobre el agua con la inscripción: «Bienvenido al canal de Estados Unidos».

Panama responded to Trump’s tweet about the Panama Canal.

Then Trump responded by renaming the canal with “welcome to the United States Canal”. pic.twitter.com/snYqWnrdM1

— Wall Street Mav (@WallStreetMav) December 22, 2024