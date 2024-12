American Airlines superó falla técnica y reanudó operaciones aéreas

–La Administración Federal de Aviación de EE.UU, FAANews, levantó la suspensión de vuelos de American Airlines en los Estados Unidos, luego que se viera obligada a dejar en tierra todos sus aviones por causa de una falla técnica, precisamente en un día de mayor actividad del año.

American Airlines experimentó este martes problemas técnicos que afectaron a todos sus vuelos. «Su seguridad es nuestra máxima prioridad. Una vez que esto se solucione, lo llevaremos de regreso a su destino de manera segura», comunicó la aerolínea en sus redes sociales sin ofrecer mayores detalles sobre el problema.

Los reguladores federales autorizaron a los vuelos de American Airlines a volar la mañana de este martes después de una breve suspensión debido a un problema técnico en todo el sistema que afectó a todas las rutas de Estados Unidos.

Justo antes de las 7 a.m., hora del Este, la Administración Federal de Aviación ordenó que todos los vuelos de American Airlines se suspendieran en Estados Unidos a pedido de la aerolínea. American había informado de un problema técnico que afectaba a todo su sistema, con millones de personas viajando durante las vacaciones.

La suspensión en tierra, según las marcas de tiempo en las órdenes de la FAA, duró exactamente una hora.

American no ha dado más detalles sobre qué problema técnico suspendió los vuelos y la aerolínea no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

