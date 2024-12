Este es el top 10 de libros más leídos en BibloRed durante 2024

BibloRed

¡La Navidad y Fin de Año es Cultura en Bogotá, mi Ciudad, Mi Casa! Termina 2024 y Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) logró millones de visitas a sus espacios de lectura y prestamos de colecciones, reflejando el cambio en los hábitos de lectura y un perfil específico de los lectores con un target juvenil importante. ¡Te presentamos el Top 10 de los libros más leídos en la Red de Bibliotecas para que te antojes y descubras nuevas alternativas liderarías!

Conoce el top diez de libros más leídos de BibloRed en 2024

La tendencia hacia la literatura juvenil, con títulos como la saga «Los juegos del hambre», muestra una fuerte atracción por los relatos distópicos, que exploran temas como la lucha por la supervivencia, el poder y la rebeldía contra sistemas autoritarios. Estos elementos resuenan especialmente con los jóvenes que buscan aventuras emocionantes, pero también profundizan en reflexiones sobre la sociedad y el futuro.

La inclusión de “Watchmen”, la famosa novela gráfica de Alan Moore, también refleja el auge de los cómics y novelas gráficas, un género que ha ganado mucho terreno en la lectura adulta y juvenil en los últimos años. “Watchmen” no solo es una obra maestra del cómic, sino que aborda temas como la moralidad, el poder y las consecuencias de las decisiones heroicas, todo ello en un contexto de crítica social y política, lo cual lo hace relevante para una audiencia diversa.

En conjunto, esta tendencia muestra que los lectores de BibloRed, especialmente los más jóvenes, están interesados en géneros que no solo ofrecen entretenimiento, sino también exploraciones profundas de la sociedad, la ética y la psicología humana.

Los 10 libros más leídos de BibloRed en 2024

1. Los Juegos del hambre (Suzanne Collins): “La ambición será su motor. La rivalidad, su motivación. Pero alcanzar el poder tiene un precio. Es la mañana de la cosecha que dará comienzo a los décimos Juegos del Hambre. En el Capitolio, Coriolanus Snow, de dieciocho años, se prepara para una oportunidad única: alcanzar la gloria como mentor de los Juegos. La casa de los Snow, antes tan influyente, atraviesa tiempos difíciles, y su destino depende de que Coriolanus consiga superar a sus compañeros en ingenio, estrategia y encanto como mentor del tributo que le sea adjudicado”.

2. Paisajes y apariciones (H.P. Lovecraft): “‘Una aparición de ojos vidriosos, negra como la tinta, que iba casi a cuatro patas, cubierta por trozos de moho, hojas y ramas, forrada en sangre coagulada y que mostraba entre los dientes brillantes un terrible objeto cilíndrico blanco como la nieve, que terminaba en una mano diminuta’. H. P. L. En los relatos de H. P. Lovecraft, criaturas monstruosas o deformaciones se albergan en paisajes naturales y arquitectónicos. A menudo son lugares muy determinados, como los bosques de Nueva Inglaterra, la Antártida o el interior de casas antiguas de techos inclinados”.

3. Watchmen (Alan Moore): En un mundo alternativo donde la mera presencia de los superhéroes estadounidenses cambió la historia, EE. UU. ganó la guerra de Vietnam, Nixon sigue siendo presidente y la guerra fría está en pleno efecto. Watchmen comienza como un misterio de asesinato, pero pronto se convierte en una conspiración que altera el planeta. A medida que la resolución llega a un punto crítico, el improbable grupo de héroes reunidos: Rorschach, Nite Owl, Silk Spectre, Dr. Manhattan y Ozymandias, tienen que probar los límites de sus convicciones y preguntarse dónde está la verdadera línea entre el bien y el mal.



4. Akelarre (Mario Mendoza): “Al investigador privado Frank Molina, borracho, marihuanero y paciente psiquiátrico, lo alcanza su pasado con una cuenta de cobro cuando la policía lo llama para que los asesore con unos extraños asesinatos que tuvieron lugar en el barrio Santa Fe. Un imitador de Jack el Destripador está inmerso en una auténtica orgía de sangre y mata prostitutas sin contemplación”.

5. Galán : crónica de un magnicidio (Albeiro Patiño): “En texto recrea los hechos que tuvieron lugar durante los últimos meses del ejemplar abogado y periodista Luis Carlos Galán Sarmiento, y que culminaron con el magnicidio. La documentación es rigurosa, y se plantean sucesos que incluso hoy en día remueven las fibras más internas de la sociedad colombiana porque muestran la corrupción que carcome desde aquellas épocas, a las diferentes instancias públicas de la nación”.

6. Gomorra (Roberto Saviano): “Este increíble y fascinante relato real es un viaje al imperio empresarial y delictivo de la Camorra, que comienza y termina bajo el signo de las mercancías. Las mercancías «frescas», bajo las formas más variadas (videojuegos, relojes, ropa de marca) llegan al puerto de Nápoles, y para ser almacenadas y escondidas se sacan de los gigantescos contenedores e invaden antiguos palacetes, previamente vaciados por completo».



7. Febrero escarlata (Ernesto Mccausland): La novela se basa en Capeto Cervantes, un reportero caribeño de crónica roja que está detrás de algunos crímenes pasionales que lo llevan a lugares recónditos de la ciudad. Esto luego que el autor se inspirara en una ola de uxoricidios que escandalizó a Barranquilla en 1984, y que él como periodista recopiló para luego transformarlo en una historia literaria.

8. Espiritualidad filosófica: el paradigma de la vacuidad en Nagarjuna, Samkara y Nishitani (Héctor Sevilla): “»Si bien la experiencia religiosa puede ser espiritual, no toda intención espiritual debiera ser sometida a los estándares de la religiosidad. La actitud mística puede encontrarse en la filosofía o la indagación racional. Tal y como muestra Héctor Sevilla, el paradigma de la vacuidad es propio de quienes han hecho de su vida una prosa donde las preguntas son superadas por el silencio. En ese estado, incluso la idea de despertar deberá ponerse en duda. Espiritualidad filosófica aborda, en primer lugar, el pensamiento sobre lo real, lo ilusorio y lo verdadero ofrecido por el famoso filósofo budista Nagarjuna”.



9. El universo en tu mano : un viaje extraordinario a los límites del tiempo y el espacio (Christophe Galfard): “No estás solo en el universo. Y no estás solo en este viaje por el universo. Estás tumbado mirando el cielo en una playa cuando alguien te coge de la mano. Te guía en una odisea alucinante hasta los agujeros negros, las galaxias más lejanas y el inicio mismo del cosmos. Abandonas tu cuerpo y te desplazas a velocidades imposibles, te introduces en un núcleo atómico, viajas en el tiempo, entras en el Sol. No es que te expliquen el universo. Es que lo tocas. No es que por fin entiendas el universo. Lo tienes en tu mano”.

10. La Reina en el palacio de las corrientes de aire (Stieg Larsson): “Los lectores que llegaron con el corazón en un puño al final de La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina quizás prefieran no seguir leyendo estas líneas y descubrir por sí mismos cómo sigue la serie y, sobre todo, qué le sucede a Lisbeth Salander. Como ya imaginábamos, Lisbeth no está muerta, aunque no hay muchas razones para cantar victoria: con una bala en el cerebro, necesita un milagro, o el más habilidoso cirujano, para salvar la vida. Le esperan semanas de confinamiento en el mismo centro donde un paciente muy peligroso sigue acechándola: Alexander Zalachenko, Zala”.

(