Sobrevivientes del vuelo Azerbaijan Airlines afirman que escucharon un estruendo antes del accidente

–(Captura de vídeo publicado por administración de la región de Mangystau). Tres sobrevivientes del accidente aéreo de Azerbaijan Airlines, que dejó al menos 38 muertos, afirmaron haber escuchado un fuerte estruendo cuando se acercaba a su destino original, Grozny, en el sur de Rusia.

El vuelo J2-8243 se estrelló el miércoles en medio de una bola de fuego cerca de la ciudad de Aktau, en Kazajistán, tras desviarse de una zona del sur de Rusia donde Moscú ha utilizado repetidamente sistemas de defensa antiaérea contra drones de ataque ucranianos. Al menos 38 personas murieron y 29 sobrevivieron.

«Después del estruendo (…) pensé que el avión se iba a caer», dijo a Reuters Subhonkul Rakhimov, uno de los pasajeros, desde el hospital.

Agregó que había empezado a recitar oraciones y a prepararse para el final tras oír el estruendo.

«Era obvio que el avión había sufrido algún tipo de daño», dijo. «Era como si estuviera borracho: ya no era el mismo avión».

Otra pasajera del avión dijo a Reuters que también oyó un fuerte estruendo.

«Me asusté mucho», dijo Vafa Shabanova, y añadió que también se oyó un segundo estruendo.

Una azafata le dijo entonces que se dirigiera a la parte trasera del avión.

Ambos pasajeros dijeron que parecía haber un problema con los niveles de oxígeno en la cabina después del estruendo.

El auxiliar de vuelo Zulfugar Asadov dijo que se había denegado el aterrizaje en Grozny debido a la niebla, por lo que el piloto dio una vuelta en círculo, momento en el que se oyeron golpes fuera del avión.

«El piloto acababa de levantar el plano cuando oí un estruendo en el ala izquierda. Hubo tres golpes», dijo.

Algo le golpeó el brazo izquierdo. La cabina perdió presión.

Más allá del horror del accidente, los relatos de los pasajeros dan una idea de lo que pudo causar el desastre.

Azerbaijan Airlines suspendió el viernes una serie de vuelos a ciudades rusas y dijo que consideraba que el accidente había sido causado por lo que calificó de «interferencia externa física y técnica». No detalló de qué interferencias se trataba.

Cuatro fuentes conocedoras de las conclusiones preliminares de la investigación azerbaiyana sobre la catástrofe dijeron el jueves a Reuters que las defensas aéreas rusas lo habían derribado por error.

Rusia ha dicho que es importante esperar a que la investigación oficial termine su trabajo para entender lo ocurrido.

El avión de pasajeros Embraer EMBR3.SA había volado desde Bakú, capital de Azerbaiyán, a Grozni, en la sureña región rusa de Chechenia, antes de desviarse cientos de kilómetros a través del mar Caspio.

«El capitán dijo que le habían aconsejado aterrizar el avión en el mar, pero decidió poner rumbo a Aktau y aterrizar en tierra», explicó Asadov.

«Advirtió que habría un aterrizaje duro y nos pidió que estuviéramos listos y preparáramos a los pasajeros».

El avión se estrelló en la orilla opuesta del Caspio tras lo que, según el organismo ruso de control de la aviación, fue una emergencia que pudo deberse al impacto de un pájaro.

Las imágenes grabadas por los pasajeros del avión antes de estrellarse mostraban máscaras de oxígeno puestas y personas con chalecos salvavidas. Las imágenes posteriores mostraban a pasajeros ensangrentados y magullados saliendo del avión.

Tras la agitación del aterrizaje forzoso, hubo silencio antes de que empezaran los gemidos de los heridos, dijo Rakhimov.

El accidente ha puesto de relieve los riesgos que corre la aviación civil incluso cuando las aeronaves vuelan a cientos de kilómetros de una zona de guerra, especialmente cuando está en curso una guerra de drones de gran envergadura.

Entre las catástrofes anteriores figura el derribo del vuelo PS752 de Ukraine International Airlines en 2020 por la Guardia Revolucionaria de Irán, en el que murieron las 176 personas que iban a bordo.

En 2014, el vuelo MH17 de Malaysian Airlines fue derribado sobre el este de Ucrania por un sistema de misiles BUK ruso con la pérdida de 298 pasajeros y tripulantes.

En 1983, la Unión Soviética derribó el vuelo 007 de Korean Air Lines tras desviarse de su ruta y atravesar espacio aéreo prohibido. En 1988, durante la guerra entre Irán e Irak, el buque de guerra estadounidense Vincennes derribó un vuelo de Iran Air sobre el Golfo, matando a las 290 personas que iban a bordo.

El avión de Azerbaijan Airlines tuvo problemas cerca de Grozny, a más de 850 km de las líneas del frente en Ucrania, pero objetivo repetido de los drones ucranianos, que han atacado muy por detrás de las líneas rusas.

Rusia utiliza avanzados equipos de interferencia electrónica para confundir los sistemas de localización y comunicación de los drones ucranianos y un gran número de sistemas de defensa antiaérea para derribarlos.

Desde que Rusia envió miles de tropas a Ucrania en 2022, las líneas aéreas han volado alrededor de Ucrania y Rusia ha cerrado los principales aeropuertos del suroeste del país.

«Estamos en un conflicto en esa zona, y eso no va a cambiar», dijo Andrew Nicholson, CEO de Osprey Flight Solutions.

«En el momento en que metes aviones civiles en ese mismo espacio aéreo, aumentas enormemente el riesgo, sobre todo cuando se está produciendo un ataque con drones y hay actividad de defensa aérea, como ocurrió en este caso».

El organismo ruso de control de la aviación informó que el avión había decidido desviarse de su destino original en Chechenia en medio de una densa niebla y de una alerta local sobre drones ucranianos.

Rosaviatsia explicó que al capitán se le habían ofrecido otros aeropuertos en los que aterrizar, pero que había elegido el kazajo de Aktau. Rosaviatsia afirmó que prestaría todo su apoyo a las investigaciones kazajas y azerbaiyanas sobre el accidente.

Preguntado por las informaciones según las cuales la defensa antiaérea rusa habría derribado por error el avión, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el viernes que no tenía nada que añadir y que no quería dar valoraciones hasta que la investigación oficial no presentara sus conclusiones. (Información VOA).