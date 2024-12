Tragedia aérea en Corea del Sur: 179 muertos y dos sobrevivientes, saldo final del avión que estalló al aterrizar (VIDEO)

–(Foto captura de video). El accidente del vuelo 7C2216 de la aerolínea surcoreana Jeju Air, que estalló tras aterrizar y salirse de pista este domingo en el aeropuerto de Muan (suroeste), se saldó con 179 muertos y solo dos supervivientes, lo que supone el peor siniestro de la aviación civil acaecido jamás en Corea del Sur.

El accidente se produjo sobre las 09.03 (00.03 GMT), cuando el Boeing 737-800 que había partido horas antes del aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok (Tailandia), aterrizó en Muan (290 kilómetros al suroeste de Seúl) sin tener el tren de aterrizaje desplegado y acabó chocando contra un muro, lo que hizo que el aparato estallara.

Un video difundido por la televisión surcoreana muestra al Boeing 737-800 cruzando la pista a gran velocidad y chocando contra una barrera de hormigón, lo que provocó una explosión.

Se desplegaron decenas de camiones de bomberos para intentar apagar el incendio.

«Sólo la parte de la cola conserva un poco de su forma, y el resto parece casi imposible de reconocer», dijo a los periodistas el jefe de bomberos de Muan, Lee Jung-hyun, al describir lo que quedó del avión.

Lee añadió que los investigadores están examinando los impactos de aves y las condiciones meteorológicas como posibles factores del incidente.

Joo Jong wan, funcionario del Ministerio de Transporte, dijo que se han recuperado los datos del vuelo y las grabadoras de voz de la cabina.



A bordo viajaban 181 personas, seis de la tripulación (piloto, copiloto y cuatro auxiliares) y 175 pasajeros, de los que 173 eran surcoreanos, en su mayoría personas que retornaban de vacaciones en familia, y dos de nacionalidad tailandesa.

Seis minutos antes de aterrizar, la torre de control emitió una alerta por colisión y dos minutos después el piloto emitió una señal de «mayday» o socorro.

En esos momentos imágenes captadas por aficionados y testimonios oculares detallaron un aparente impacto en el motor derecho del Boeing.

El de hoy es el accidente aéreo con mayor número de víctimas mortales ocurrido en territorio surcoreano y el tercero entre los que involucran a una compañía surcoreana tras los dos siniestros de Korean Air en 1983, cuando un caza soviético derribó uno de sus Boeing 747 haciendo que murieran sus 269 ocupantes, y 1997, cuando otro de sus Jumbo se estrelló en la isla de Guam con un saldo de 229 fallecidos y 25 supervivientes.

A las pocas horas de iniciado el rescate, los equipos de emergencia advirtieron que era remoto hallar más personas con vida, que los dos auxiliares de vuelo que sobrevivieron en la cola del avión, porque muchos salieron despedidos tras el choque contra el muro y la explosión, que afectó buena parte del aparato.

De entre los 175 pasajeros, 93 eran mujeres y 82 varones, con la mayor parte del pasaje entre los 40 y los 60 años, aunque entre las víctimas se cuentan cinco menores de 10 y otros nueve que no llegaron a cumplir los 20.

¿Colisión con un pájaro?

Por el momento las autoridades creen que la causa del accidente podría ser el fallo para desplegar el tren de aterrizaje y otros mecanismos de frenado, posiblemente debido a una colisión con un pájaro.

En el espacio de unos minutos, la torre de control emitió una advertencia de impacto de aves, los pilotos declararon la orden de socorro y luego intentaron aterrizar, dijeron los funcionarios, aunque no estaba claro si el avión había chocado con algún pájaro.

«Los impactos con aves no son inusuales, los problemas con el tren de aterrizaje no son inusuales. Los impactos con aves ocurren con mucha más frecuencia, pero por lo general no causan la pérdida de un avión por sí mismos», dijo el editor de Airline News, Geoffrey Thomas.

Un impacto de aves podría haber afectado los motores de CFM International si una bandada hubiera sido succionada hacia ellos, pero eso no los habría apagado de inmediato, lo que les dio a los pilotos algo de tiempo para reaccionar, dijo el experto australiano en seguridad aérea Geoffrey Dell.

Después de la advertencia de impacto con aves y la declaración de socorro, los pilotos intentaron aterrizar en la pista desde la dirección opuesta, dijo un funcionario del Ministerio de Transporte.

Ese cambio de plan planteó más preguntas para los investigadores, dijo Marco Chan, profesor de operaciones de aviación en la Universidad Nueva de Buckinghamshire y ex piloto.

«Se cambió a la dirección opuesta bastante tarde también, lo que aumentó la carga de trabajo», dijo Chan. «En esta etapa hay mucho que adivinar».

El capitán del avión Boeing 737-800 había trabajado en ese rango desde 2019 y había registrado 6.823 horas de vuelo, dijo el gobierno de Corea del Sur. El primer oficial había trabajado en ese rango desde 2023 y había registrado aproximadamente 1.650 horas de vuelo.

El 737-800 es uno de los aviones de pasajeros más utilizados del mundo con un historial de seguridad generalmente sólido. Se desarrolló mucho antes de la variante MAX involucrada en una reciente crisis de seguridad de Boeing.

Es poco probable que el impacto de pájaros contra el avión explique por sí solo la magnitud del desastre, dijo el experto en aviación italiano Alegi.

«Por supuesto que podría haber habido un impacto de aves», dijo.

Las dos cajas negras han sido halladas horas después del siniestro, aunque el Ministerio de Transporte surcoreano ha informado de que la grabadora de datos de vuelo (FDR) ha sufrido daños, y que por ello se podría tardar entre uno y seis meses en decodificarla.

En total, el accidente ha supuesto de momento el despliegue de unos 2.800 efectivos de los cuerpos de bomberos, policía, Fuerzas Armadas y Guardia Costera.

El siniestro se ha producido en el momento de mayor turbulencia política de las últimas décadas en Corea del Sur.

Luto nacional y pésames de líderes del mundo

El presidente interino surcoreano, Choi Sang-mok, decretó el condado de Muan como zona especial afectada por un desastre al visitar el lugar del accidente y anunció también siete días de luto nacional a partir de mañana domingo, además de ofrecer sus condolencias a las familias de las víctimas.

Por su parte, el consejero delegado de Jeju Air, Kim E-bae, se disculpó con las familias de las víctimas y dijo que la compañía no escatimará esfuerzos para brindarles apoyo. No obstante, Kim fue recibido con enfado por parte de los allegados de las personas fallecidas, aparentemente porque tardó 11 horas en presentarse en el aeropuerto de Muan.

Entre los líderes internacionales que enviaron condolencias figuran el jefe de Gobierno alemán Olaf Scholz, quien en su cuenta de la red social X calificó de «horribles noticias» las informaciones sobre el accidente y deseó «una pronta recuperación a los heridos».

También el papa Francisco, tras la oración del Ángelus, dijo que rezaba «por los supervivientes y las víctimas», mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó la solidaridad de la Unión Europea a Corea del Sur «en este momento de dolor».

Por su parte, el canciller británico David Lammy, envió sus condolencias a las familias de las víctimas del accidente y dijo estar «profundamente entristecido», en tanto la Cancillería de Bolivia expresó su «solidaridad con el pueblo y gobierno de la República de Corea» por el accidente. (Información VOA y DW).