Tres accidentes aéreos en una sola noche; además dos aviones estuvieron a punto de chocar en aeropuerto (VIDEOS)

–En la noche del sábado al domingo tres aviones sufrieron accidentes aéreos de distinta gravedad en diferentes partes del mundo. Los tres aparatos realizaban vuelos comerciales operados por tres compañías distintas y solo uno de los accidentes resultó mortal.

Un avión de Jeju Air se estrelló el domingo al aterrizar en el aeropuerto de Muan, en el suroeste de Corea del Sur, proveniente de Bangkok, Tailandia. En el aparato viajaban 181 personas: seis miembros de la tripulación y 175 pasajeros, 173 de ellos surcoreanos y dos tailandeses.

Se especula que la causa de la tragedia pudo ser la colisión del Boeing 737-800 con un pájaro, aunque las autoridades siguen investigando. En un video del momento de catástrofe se puede ver como el avión se desliza por la pista sin el tren de aterrizaje desplegado y termina estrellándose contra una valla tras superar el final de la pista.

Avión en llamas en Canadá

La noche del sábado, el vuelo 2259 de Air Canada, operado por PAL Airlines, realizó un aterrizaje brusco en el aeropuerto de Halifax, en la provincia de Nueva Escocia, procedente de San Juan de Terranova.

En el momento de tocar tierra la aeronave derrapó en la pista y su parte izquierda se prendió en llamas. «El avión empezó a inclinarse unos 20 grados hacia la izquierda y, cuando eso ocurrió, oímos un ruido bastante fuerte –casi como de choque– cuando el ala empezó a deslizarse por el pavimento, junto con lo que supongo que era el motor», contó una pasajera. Acto seguido, cuenta, se vio fuego en el lado izquierdo del avión y «empezó a salir humo por las ventanillas».

Los pasajeros, cuyo número no se precisó, fueron evacuados y trasladados a un hangar para realizarles una evaluación médica. Según las estimaciones de la pasajera, unas 80 personas se encontraban a bordo y nadie aparentemente sufrió lesiones.

Aterrizaje de emergencia en Noruega

Esa misma noche, al otro lado del Atlántico, un vuelo de KLM entre Oslo y Ámsterdam aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Torp, en Sandefjord, unos 110 kilómetros al sur de la capital noruega. El Boeing 737 con 176 pasajeros y seis miembros de la tripulación se salió de la pista después de aterrizar y se detuvo en una zona de hierba.



El avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia debido a un «fallo hidráulico» poco después del despegue. El incidente no dejó heridos. Las autoridades noruegas ya iniciaron una investigación de lo ocurrido.

Dos aviones de pasajeros a punto de chocar en aeropuerto de Los Ángeles

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. abrió una investigación a raíz de un incidente, que se produjo l viernes en una pista del aeropuerto de Los Ángeles, cuando dos aviones de pasajeros estuvieron a punto de chocar, informan medios locales.

El hecho fue captado por el ‘streamer’ Airline videos live, que retransmitía en directo los vuelos que entraban y salían del aeropuerto californiano. La grabación también incluye audio en directo de los controladores aéreos.

? “STOP STOP STOP!” LAX ATC urgently called out to a Key Lime Air jet as a Delta jet took off from runway 24L. Was this a runway incursion? All of it captured live during Friday’s Airline Videos Live broadcast. pic.twitter.com/5vwQfVzggQ

— AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) December 28, 2024