Enjuician a dos integrantes de la Policía implicados en asesinato de un soldado y la detención ilegal de un líder indígena en Putumayo

–La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al subcomandante de la estación de policía de La Tagua, subintendente William Armando Mendoza Chilama; y al patrullero Darwin Emilio Arcos Martínez, por su presunta participación en los hechos ocurridos el 27 de febrero de 2024, en el corregimiento La Tagua de Puerto Leguízamo (Putumayo), en los que murió el soldado regular Alexander Orozco Zambrano y fue detenido de manera ilegal el líder indígena Luis Evelio Rodríguez Arigatoque.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los dos uniformados los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, fraude procesal, y hurto calificado y agravado. Los cargos no fueron aceptados.

De acuerdo con la investigación, el 26 de febrero de 2024, el soldado Orozco Zambrano presuntamente accionó su fusil de dotación, les causó la muerte a tres de sus compañeros del Batallón de Selva 49 y escapó. Al día siguiente, unidades de la Policía Nacional lo vieron remando en una canoa por el río Caquetá, y el patrullero Arcos Martínez presuntamente le disparó, dejándolo herido. Dos días después falleció en un centro asistencial de Florencia (Caquetá).

Las evidencias y los elementos materiales probatorios dan cuenta de un posible uso desproporcionado de la fuerza, en el entendido de que el soldado se encontraba en estado de indefensión y no representaba peligro alguno.

Posterior a la reacción del patrullero, el subintendente Mendoza Chilama dispuso la captura del líder indígena Luis Evelio Rodríguez Arigatoque, quien observaba el traslado del soldado lesionado. En el procedimiento le fueron incautados 27 millones de pesos que llevaba en un maletín para pagarles a los trabajadores de un proyecto social.

La actuación policial fue soportada con el supuesto de que el detenido había ayudado al soldado Orozco Zambrano a escapar, pero no había fundamento ni sustento para tal afirmación, por lo que fue dejado en libertad. Adicionalmente, no se hizo referencia del dinero ni se puso a disposición de la Fiscalía. A la fecha no ha sido devuelto al líder indígena y se desconoce su paradero.