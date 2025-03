Petro exhorta a los trabajadores «a salir a las calles» a defender la Reforma Laboral y la CUT convoca marcha para el 18 de marzo

–Afirmando que «no hay otro camino», el presidente Gustavo Petro exhortó este martes a los trabajadores y trabajadores del país a salir a las calles a defender el proyecto de Reforma Laboral, tras la radicación de una ponencia negativa en la Comisión VII del Senado que virtualmente lo sepulta, porque está respaldada por ocho de los catorce integrantes de la célula legislativa.

Al respecto, el jefe del Estado trinó así en su cuenta en X:

No hay otro camino. "No llores como niño lo que no pudiste defender como hombre".

Que cada trabajador o trabajadora salga a la calle a defender su derecho a una vida justa.

El congreso niega las reformas que el pueblo votó.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 11, 2025