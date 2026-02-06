Presidente  denuncia ‘jugadita’ política del Consejo Nacional Electoral (CNE)

Foto: Juan Diego Cano – Presidencia

Durante su encuentro de este jueves con la comunidad colombiana residente en Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro denunció que la más reciente trampa del CNE, orquestada por la mayoría de consejeros de esta entidad, busca que 160 mil millones de pesos del presupuesto nacional pasen a las campañas políticas de los amigos del expresidente Iván Duque.

“Todas las jugaditas que el Consejo Nacional Electoral hizo en estos días es para que 160 mil millones de pesos del presupuesto nacional pasen a las campañas de los que nos quieren poner como gobierno de Duque», recalcó el mandatario durante de su intervención en la Biblioteca Martín Luther King, ante representantes de la comunidad colombiana en Washington.

En este sentido, el jefe de Estado subrayó que, a todas luces, lo que el CNE está haciendo es política, por lo cual no se puede considerar que sea un árbitro electoral, hecho que, por lo demás, ha generado violencia en el país en otras oportunidades.

“Esto nos pone en una grave situación que, con inteligencia, nosotros tenemos que sobremontar, para que no nos absorba como un sifón, pero sí que nos convierta como un huracán», sostuvo al revelar la mecánica de la triquiñuela.

“Porque lo que está haciendo el Consejo Electoral en su mayoría –explicó– es intentar dividir a los que siguen y pasarle el billete público para financiar las campañas políticas a los que nos quieren devolver al estado de Duque: 160 mil millones de pesos».

Al respecto señaló que el objetivo final de esta trampa es “defender la inequidad, defender la injusticia, defender la sangre de los muchachos otra vez y de poner presos a los que quieren protestar, lo que nunca ha sucedido en mi gobierno».

“160 mil millones vale la jugadita en un solo día», dijo y agregó: “¿Transferido a quienes? A quienes participan en consultas, y por eso el CNE no quiso dejar participar a uno de los precandidatos. Y subió lo que llaman la reposición del voto, lo multiplicó por tres, y dejó pasar solo a los amigos de Duque. Y es plata pública. Eso fue lo que hicieron ayer y antes de ayer».

Argumentó, además, que la ‘jugadita’ busca dividir: “Les están tocando el ego, la soberbia: divídanse porque, como siempre ustedes se dividen, divídanse otra vez, a ver si dejan un pavimento para que Duque entre de nuevo, a través de sus amigos, a la Casa de Nariño, y vuelva a gobernar desde allá».

En este sentido, el llamado del presidente Petro fue: “Decidan libremente los colombianos, pero no con trampas, como está haciendo el Consejo Nacional Electoral, tratando de silenciar, excluir y dividir a unos, para pasarle todo el billete público del presupuesto de elecciones exclusivamente a los amigos y amigas del señor expresidente Duque, que quieren regresar a Palacio porque siempre les encantó vivir en ese palacio que a mí, lamentablemente, me disgusta, y muchísimo».