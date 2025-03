Radican en el Senado proyecto de ley para regular a creadores de contenido o influencers

–Un proyecto de ley que busca establecer una regulación para los creadores de contenido en redes sociales fue radicado este martes al Senado de la República.

La iniciativa, promovida por los senadores Julio Elías Vidal, del Partido de La U, y Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, tiene como propósito formalizar la actividad de los influencers, garantizar la transparencia en la publicidad digital y fomentar la profesionalización del sector.

El senador por el Partido de La U Julio Elías Vidal destacó la importancia del proyecto, señalando que busca sentar las bases para una regulación responsable de las redes sociales.

“La iniciativa establece que esta reglamentación queda en manos del Ministerio del Interior, que decidirá los mecanismos idóneos para la reglamentación y profesionalización que deben hacer los creadores de contenidos o influencers. Los diferentes congresistas tendrán la oportunidad de hacer sus aportes al proyecto. Estamos dando un gran paso para regular de manera responsable las redes sociales en el país”, afirmó el Senador Elías Vidal.

Junto a @ferneysilvaid, @ChaconDialoga y @GustavoMoreno__, y el apoyo del influencer y creador de contenido digital, @YefersonCossio, radicamos ante el @SenadoGovCo un proyecto de ley que reconoce y regula a los cerca de 500,000 creadores digitales colombianos. En este PL… pic.twitter.com/jhpaaHSXN3 — Julio Alberto Elias Vidal (@JulioEliasVidal) March 11, 2025

Alejandro Carlos Chacón, senador por el Partido Liberal, resaltó la importancia de abrir el debate legislativo y permitir la retroalimentación de diferentes actores.

En este sentido, destacó que “este es el inicio de la discusión del proyecto, para que pueda ser retroalimentado, para mejorarlo y para construir nuevas iniciativas que propongan los influencers, los generadores de contenidos, los ciudadanos y las asociaciones”.

Uno de los principales puntos del proyecto de ley es el reconocimiento oficial de los creadores de contenido como una profesión legítima. Para ello, se establecen definiciones claras de la actividad y se promueve la capacitación especializada.

Asimismo, la normativa propuesta incluye disposiciones sobre transparencia y protección al consumidor. En particular, se estipula la obligatoriedad de divulgar de manera clara y visible cuando se realice publicidad pagada para productos de salud y cosméticos.

Otro de los aspectos clave de la iniciativa radicada este martes es la creación del Fondo Nacional de Protección Solidaria, el cual se financiará mediante una cuota del 1% de los contratos de creación de contenido. Este fondo tiene como objetivo respaldar iniciativas contra problemáticas como el ciberacoso y promover la producción de contenidos educativos en plataformas digitales.

Además, el proyecto contempla la creación del Registro Nacional de Creadores de Contenido, que permitirá focalizar inversiones y diseñar políticas públicas específicas para el sector. La intención es que este registro funcione como una base de datos oficial que identifique a los creadores de contenido y facilite el acceso a beneficios en materia de formación y derechos laborales.

Otro punto destacado de la iniciativa es la implementación de mecanismos de autorregulación mediante agremiaciones del sector. Esto permitirá que los propios creadores de contenido participen activamente en la definición de normas y principios éticos que regulen su actividad, promoviendo un ejercicio profesional más estructurado.

Como parte de la propuesta, se busca establecer el 19 de diciembre como el Día de los Influencers y Creadores de Contenido Digital en Colombia. La finalidad de esta conmemoración es reconocer el impacto de los creadores digitales en la sociedad y fomentar su rol en la construcción de un ecosistema digital más responsable y transparente.

El proyecto de ley también ha contado con el respaldo de reconocidos creadores de contenido en el país. Uno de ellos es Yeferson Cossio, quien participó en la radicación de la iniciativa y expresó su apoyo.

“Agradezco que me hayan tenido en cuenta para hacer parte de este proyecto tan bonito. Me siento muy honrado de estar aquí. Me parece imperativo la regulación de los creadores de contenidos, porque necesitamos reglas. Es importante la parte de la profesionalización para poder aportar al crecimiento del país”, manifestó el creador de contenido. (Información Prensa Senado).