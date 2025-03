Encuentro alienígena en el espacio para traer a tierra a los astronautas varados hace 9 meses en la EEI; así recibieron a los rescatistas (VIDEOS)

–Para este martes se espera el retorno a la tierra de los astronautas de la NASA Suni Williams y Butch Wilmore, quienes han permanecido varados en el espacio desde junio pasado, debido a problemas técnicos con el Starliner de Boeing, que los llevó a la Estación Espacial Internacional, EEI.

Para traerlos sanos y salvos, la NASA y SpaceX lanzaron el pasado viernes una nueva misión tripulada a la Estación Espacial Internacional. La nave despegó a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, hecho que transmitido en vivo por la NASA y tras 28,5 horas se acopló de manera autónoma a la estación espacial, lo que se produjo a las 12:07 hora del Este de este domingo.

Los cosmonautas rusos no carecen de sentido del humor y lo demostraron con los preparativos para acoger en la Estación Espacial Internacional (EEI) a la tripulación de SpaceX Crew-10 este domingo.

El ingeniero de vuelo de Roscosmos Iván Vagner se puso una máscara elástica de alienígena y así fue a revisar la puerta por la que poco después entrarían los miembros de la misión Crew-10 Anne McClain, Nichole Ayers (ambos de NASA, EE.UU.), Takuya Onishi (JAXA, Japón) y Kirill Peskov (Roscosmos, Rusia).

Vagner lucía también una sudadera con capucha, pantalones y calcetines, lo que escasamente se corresponde con la indumentaria típica de un tripulante orbital, pero el susto solo estaba reservado para quienes seguían el acoplamiento desde la Tierra. Cuando se abrieron las escotillas entre la estación y la cápsula acoplada, el bromista abrazó a los nuevos tripulantes llevando una camiseta roja, al igual que los otros dos miembros de Roscosmos a bordo.



Los cuatro recién llegados desembarcaron aproximadamente 29 horas después del despegue desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida (EE.UU.), a las 19:03 del viernes (hora local),

No es la primera broma de esta clase que hace durante la misión actual el cosmonauta ruso, de 39 años, héroe de la Federación de Rusia. En enero pasado se puso la misma máscara y hurtó la ración de uno de sus colegas durante una merienda.

