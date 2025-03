Trump tacha de “monstruos” a venezolanos del Tren de Aragua deportados a El Salvador y agradece a Bukele su apoyo

–(Foto @realDonaldTrump). El presidente Donald Trump calificó este domingo de “monstruos” a los venezolanos integrantes de la banda criminal denominada «Tren de Aragua» trasladados a El Salvador y culpó «al corrupto» Joe Biden de permitir su ingreso a Estados Unidos.

A través de Truth Social, Trump expresó su gratitud al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por aceptar recibir a los deportados.



TRADUCCION: Estos son los monstruos enviados a nuestro país por Crooked Joe Biden y los Demócratas de Izquierda Radical. ¡Cómo se atreven! Gracias a El Salvador y, en particular, al Presidente Bukele, por su comprensión de esta horrible situación, que se permitió que sucediera a los Estados Unidos debido al incompetente liderazgo demócrata. ¡No lo olvidaremos!.

El traslado de los presuntos miembros de la organización criminal de origen venezolano Tren Aragua se realizó bajo la la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que no se había utilizado desde la Segunda Guerra Mundial y que permite la detención y deportación de ciudadanos de países considerados enemigos sin audiencia previa, no obstante que un juez estadounidense suspendió temporalmente su aplicación.

En este caso, se aplicó contra cerca de 250 venezolanos señalados como parte del Tren de Aragua que se encontraban en territorio estadounidense sin ciudadanía ni residencia permanente.

Antes de su ejecución, la ACLU y Democracy Forward presentaron una demanda que llevó al juez federal James Boasberg a prohibir preventivamente la deportación de cinco venezolanos.

Tras la activación de la ley, el magistrado amplió su orden para bloquear la deportación de todos los no ciudadanos en custodia estadounidense bajo esa normativa.

El juez ordenó que cualquier avión con deportados a bordo, incluso si ya había despegado, debía regresar a Estados Unidos.

La decisión generó una reacción irónica de Bukele, quien en X publicó: “Oopsie… Demasiado tarde”, acompañado de un emoticono riendo y una captura de la noticia difundida por el New York Post.

Así recibió Bukele a los venezolanos enviados por EE.UU:

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025