Petro envía mensaje a alcaldes y gobernadores: «Los decretos del gobierno nacional se respetan o se respetan porque son la voz del pueblo»

–El presidente Gustavo Petro envió un categórico mensaje a los alcaldes y gobernadores que se han «rebelado» contra el Día Cívico declarado este martes para enmarcar las movilizaciones que convocó en defensa de las reformas laboral y social que han tenido tropiezos en el Congreso de la República.

«Los decretos del gobierno nacional se respetan o se respetan porque son la voz del pueblo», precisó el primer mandatario en su cuenta en X, al publicar el texto del decreto mediante la cual ordenó la suspensión de actividades en el país para que los empleados estatales y los trabajadores del sector privado salgan a las calles a exigir la aprobación de las propuestas de su gobierno.

Petro asegura, además, que «los mejores jueces son los que permiten que la gente se exprese en libertad, porque expresarse es un derecho y el mayor derecho es a ser libres de espíritu y de cuerpo».

Y subraya: «El mejor juez es el que va a la marcha a defender con su propio ser a los humildes. El mejor abogado es el abogado de los pobres, el de los ricos, solo se vendieron a la codicia y solo crean injusticia».

Con antelación el jefe del Estado llamó «alcaldes de la miseria» y «alcaldes de la muerte» a los mandatarios que se rebelaron y anunciaron que en las administraciones en sus ciudades y municipios laborarán normalmente durante la jornada cívica en la cual emprenderá la campaña por el «Sí» en la Consulta Popular que convocará en fecha que aún no ha definido.

«Alcaldes de la miseria que dejan a sus ciudades sin agua», precisó el jefe del Estado en su cuenta en X y añade que estos funcionarios «prefieren golpear débiles habitantes de calle y vendedores ambulantes que frenar a los voraces especuladores de la tierra y el agua».

Y puntualizó: «Alcaldes de la muerte que no saben defender la vida y que serán borrados de la memoria de los pueblos por las multitudes desatadas».

El presidente Petro reiteró en el mensaje que este marts «el que despida a un trabajador por ir a la marcha del pueblo será sancionado por la justicia humana».

Respecto al caso de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán, aseguró que los maestros distritales que incumplan con su horario laboral por salir a marchar este martes serán sancionados:

“Aquel que tenga la responsabilidad de ir a cumplir su deber de trabajar con los niños, las niñas y los adolescentes de Bogotá y no cumpla, pues obviamente tendrá una implicación en términos de su pago”, precisó.

Al especto, el presidente Gustavo Petro envió el siguiente mensaje:

«Alcaldes del dinero queriendo amenazar al pueblo. Ningún maestro irá a su clase porque saben que la mejor lección que se le debe dar a un niño, es la de la dignidad que no tienen los alcades, porque sirven al dinero y no a su pueblo».

Como quiera que Galán aseguró que garantizará la prestación de todos sus servicios y no se sumará al día cívico, Petro señaló: «Pero si no le entregas el agua a la ciudad. ¿De qué servicios hablas? No sabes ni por qué el agua se evapora en tu ciudad».