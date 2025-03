–El nuevo proyecto de acuerdo entre Kiev y Washington abarca todos los recursos minerales, incluido el petróleo y el gas natural, y es muy desventajoso para Ucrania, según escribe el legislador ucraniano Yaroslav Zhelezniak en su cuenta de Telegram.

Según el diputado, que asegura haber recibido este miércoles una copia de funcionarios gubernamentales, se tratan de 58 páginas fechadas en el 23 de marzo, supuestamente recibidas de la parte estadounidense en calidad de nuevo proyecto de acuerdo sobre combustibles fósiles.

«El texto que he visto es sencillamente terrible. Todos los 18 capítulos. Esto ya no es un memorando marco de intenciones (lo que era antes de la escandalosa reunión en el Despacho Oval). Esto es un acuerdo grande y muy claro. Y no nos favorece», escribió Zhelezniak en su publicación.

Tras subrayar que aún no es el documento definitivo, el diputado expresó la esperanza de que el Gobierno ucraniano «exija y consiga cambios significativos» en el borrador.

El legislador hizo un breve resumen del documento:

-Las decisiones las tomarán cinco personas, tres de ellas de EE.UU. con pleno poder de veto.

-Se abarcan todos los combustibles fósiles, incluido el petróleo y el gas natural, tanto nuevos como existentes.

-El acuerdo se extiende a toda Ucrania.

-Se trata de operaciones de extracción tanto de empresas estatales como privadas.

-Las ganancias se convierten inmediatamente en moneda extranjera.

-El dinero del fondo que acumula las ganancias se retira al extranjero. Si algo no se transfiere por alguna razón, Ucrania deberá compensarlo.

-La contribución de EE.UU. es la ayuda que Kiev ya ha recibido desde 2022.

-EE.UU. es el primero en recibir un 4 % de ‘royalty’ del Fondo.

-El acuerdo tiene validez indefinida. Sólo puede modificarse o rescindirse con el permiso de los estadounidenses.

-EE.UU. tiene el «derecho de la primera noche» para todos los nuevos proyectos de infraestructuras y poder de veto sobre la venta de recursos a otros países.

-Ni una palabra sobre garantías de seguridad.

El acuerdo de subsuelo entre EE.UU. y Ucrania se ha venido elaborando después de que el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, ofreciera a Estados Unidos acceso a sus recursos minerales a cambio de asistencia y garantías de seguridad, en medio del conflicto bélico ruso-ucraniano.

A finales de febrero, la firma del acuerdo quedó en el aire, después de que una reunión en el Despacho Oval entre el presidente estadounidense Donald Trump y Zelenski terminara en una agria disputa. No obstante, Zelenski aseguró días después que Kiev está preparado para firmar el acuerdo «en cualquier momento y en cualquier formato conveniente». (Información RT).