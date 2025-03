Regulación de la Eutanasia en Colombia se hundió nuevamente en el Congreso de la República

–El la Plenaria de la Cámara se hundió el proyecto de ley estatutaria con el cual se pretendía regular en Colombia la eutanasia, esto es, el acceso al derecho fundamental a la muerte digna bajo la modalidad de «muerte médicamente asistida».

Luego de superar una proposición de archivo, al discutirse el informe de ponencia se obtuvieron 90 votos por el sí, faltando 4 para lograr la mayoría absoluta que exigía el proyecto por tratarse de una ley estatutaria, es decir, la mitad más uno del total de integrantes de la Corporación que actualmente tiene 187 miembros.

El representante liberal, Juan Carlos Losada, autor y ponente del proyecto, lamentó la votación y señaló que, desgraciadamente, el total de los votos fue 130 de los 188 es decir, faltaron 50 congresistas y en ese ausentismo es donde deberían estar los cuatro votos que faltaban.

«Así que da mucha rabia y mucho dolor tener que contarles a los pacientes, como también sus familias y a las personas de pensamiento liberal que creen que el derecho a la muerte digna debe ser respetado y reglamentado en Colombia, que una vez más el Congreso de la República los defrauda”, precisó Losada.

«Después de 27 años de que la Constitucional reconociera la eutanasia como un derecho y exhortara diez veces al Congreso para regularla, éste ha sido incapaz de cumplir su tarea.

Estuvimos a solo 4 votos de lograr #EutanasiaEsDignidad. Alcanzamos 90 votos de 94 que necesitábamos para lograr la mayoría, por tratarse de una ley estatutaria que reglamenta un derecho fundamental. Después de 27 años de que la @CConstitucional reconociera la eutanasia como un… pic.twitter.com/RoyWjmLpcV — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) March 27, 2025

Por su parte el representante conservador Luis Miguel López, uno de los que se opuso férreamente a esta iniciativa señaló: “La eutanasia no es muerte digna. Vivir dignamente y morir dignamente, es que tú mueras al lado de tu familia con los cuidados paliativos y que muera naturalmente, no alargar ni acortar la vida. Morir naturalmente, cuando Dios mande que es como debe ser; cuando Dios quiera. No somos dueños de la vida y esa fue la respuesta de la Cámara de Representantes”.

Desde el año 1997, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en casos de pacientes en estado terminal que la soliciten de manera libre e informada, y en sentencias posteriores se ha exhortado al Congreso a reglamentar este derecho fundamental. A partir de allí se han venido presentando ya más de 15 iniciativas en este sentido, básicamente para reglamentar la eutanasia, pero no han tenido éxito, tampoco en esta ocasión debido a la votación que requiere.

Sin embargo, el representante Losada advirtió que “no defraudará a pacientes ni a familiares”, y que seguirá insistiendo en el proyecto.

Con el hundimiento de la Eutanasia es Dignidad pierden, en primer lugar, los pacientes que quieren acceder al procedimiento porque padecen dolores y sufrimientos insoportables que menoscaban su dignidad humana y que encuentran cientos de trabas para lograrlo. Perdemos también, los defensores de los derechos fundamentales y las libertades individuales».

Finalmente indicó que espera que la Cámara envíe un mensaje al legislar sobre la eutanasia y saldar así, una deuda que tiene pendiente desde hace 27 años, para garantizar el ejercicio de un derecho de primer orden como lo es morir dignamente.

«La dignidad humana implica no solo el derecho a vivir una vida plena y de calidad, sino también el derecho a poner fin a un sufrimiento de manera digna y bajo condiciones reguladas», puntualizó.