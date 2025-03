La ciencia ficción se hace realidad en EE.UU: Carro volador que circula y despega desde una carretera ha superado las primeras pruebas (VIDEOS)

–(Imagen Alef Aeronautics Inc). ¿Por fin alguien lo ha conseguido?. Mientras que la mayoría de los «coches voladores» existentes se parecen a helicópteros, parece que el sueño de un coche volador real está cada vez más cerca de convertirse en realidad. La empresa californiana Alef Aeronautics ha dado un paso significativo hacia el futuro del transporte con su innovador Model A, un vehículo diseñado para funcionar tanto en carretera como en el aire.

El Model A de Alef no será un coche volador cualquiera. A diferencia de otros prototipos que necesitan pistas de despegue, este vehículo monoplaza de aspecto retro puede despegar y aterrizar verticalmente (eVTOL, por sus siglas en inglés) desde cualquier lugar, sin necesidad de infraestructuras especiales.

Su característica más innovadora es su capacidad de transformación: en vuelo, el chasis puede girar 90 grados para convertirse en una gran ala fija aerodinámica, mientras que la cabina permanece nivelada, manteniendo al piloto estabilizado.

El camino hacia el desarrollo del Model A ha sido más largo de lo previsto. Aunque los ingenieros inicialmente pensaron que podrían construir su vehículo en seis meses cuando la empresa se fundó en 2015, no fue hasta 2019 cuando un piloto voló por primera vez un prototipo a escala real. La empresa recibió un impulso significativo en 2017 cuando Draper Associates aportó 3 millones de dólares en financiación inicial, tras una presentación ante Tim Draper, conocido por ser uno de los primeros inversores en SpaceX y Tesla.

Según un comunicado de Alef enviado a DW, el actual prototipo, conocido como Model Zero, se utiliza únicamente para investigación y desarrollo, con el objetivo de perfeccionar la tecnología que se implementará en el Model A, su primer producto comercial. La empresa afirma haber logrado con el Model Zero «el primer vuelo documentado y verificable de un coche volador con despegue vertical y sin ataduras», escribió su director ejecutivo, Jim Dukhovny, en una publicación en redes sociales, según recoge New Atlas.

En el video se ve al vehículo flotando cuidadosamente por encima de un Lexus aparcado antes de aterrizar suavemente al otro lado. No hay sonido, y el montaje deja algunas preguntas abiertas, pero es un avance innegable.

Aunque el prototipo Model Zero es esencialmente un dron multicóptero con ruedas, la versión de producción del Model A promete ser mucho más sofisticada, incorporando el revolucionario modo de vuelo de crucero con alas biplano.

Las cifras también muestran que el Model A no es un vehículo convencional en ningún sentido. Según datos proporcionados por Alef Aeronautics a DW, el vehículo tendrá una autonomía en carretera de 321 kilómetros entre cargas, mientras que en modo vuelo podrá recorrer hasta 177 kilómetros.

A pesar de las impresionantes cifras, hay otras que muestran que aún queda camino por recorrer. Por ejemplo, como vehículo terrestre, está clasificado como un vehículo de baja velocidad, con una velocidad máxima limitada a 40 kilómetros por hora.

En cuanto a la seguridad, la empresa ha implementado múltiples medidas de protección. El vehículo cuenta con entre triple y óctuple redundancia en todos sus componentes críticos, además de un paracaídas balístico y sistemas de detección y evitación de obstáculos.

El interés por este vehículo futurista es considerable. Con un precio de venta establecido en 300.00 dólares, la empresa habría recibido ya más de 3.200 pedidos anticipados.

Sin embargo, el camino hacia la comercialización no está exento de obstáculos. La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció en octubre de 2024 nuevas normativas para las «aeronaves propulsadas» que exigen que los pilotos cuenten con una licencia específica, sea esta privada (PPL), comercial (CPL) o de transporte de línea aérea (ATPL). Esto significa que los futuros propietarios del Model A deberán completar un mínimo de 40 horas de vuelo antes de poder pilotarlo.

Alef Aeronautics ya está pensando más allá del Model A. La empresa tiene planes para desarrollar un Model Z de cuatro plazas, previsto para 2035, que promete una autonomía de 640 kilómetros en carretera y 322 kilómetros en vuelo, además de capacidad de vuelo autónomo.

Por ahora, lo cierto es que Alef Aeronautics ha encendido la chispa de la imaginación colectiva con un proyecto que difumina la línea entre realidad y ciencia ficción. El tiempo dirá si estos vehículos voladores transformarán la movilidad urbana o si quedarán reducidos a juguetes tecnológicos para una élite adinerada, dispuesta a invertir en licencias de piloto y gastar cerca de 300.000 dólares para contemplar los embotellamientos desde las alturas. (Información Felipe Espinosa Wang, DW, Alef, Live Science, NBC y New Atlas).