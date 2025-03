EE.UU envió a otro grupo de integrantes de la banda criminal venezolana «Tren de Aragua» y del MS-13 a El Salvador (VIDEO)

–Estados Unidos envió a El Salvador a 17 «criminales violentos» de las pandillas Tren de Aragua y MS-13, confirmó este lunes el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio. Con estos, el gobierno del presidente Donald Trump ha expulsado este mes a más de 200 venezolanos bajo la ley de enemigos extranjeros, justo cuando un juez había suspendido temporalmente la posibilidad de deportar a migrantes invocando esta norma del siglo XVIII, usada solo en tiempos de guerra.

En un mensaje en la red social X, Rubio describió el traslado como una «operación antiterrorista exitosa» llevada a cabo conjuntamente con «aliados» en El Salvador para «proteger a la población estadounidense».

«Estos criminales ya no aterrorizarán a nuestras comunidades ni a nuestros ciudadanos», sostuvó.

Last night, in a joint military operation with our allies from the United States, we transferred 17 extremely dangerous criminals linked to Tren de Aragua and MS-13.

All individuals are confirmed murderers and high-profile offenders, including six child rapists.

This operation… pic.twitter.com/Tk1Xq7vnuB

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 31, 2025