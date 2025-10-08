Trump: «Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado que Israel y Hamás acordaron la primera fase de su plan de paz. Así lo escribió en su red social Truth Social.

«Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna», manifestó el mandatario.

«¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Catar, Egipto y Turquía, que han colaborado con nosotros para hacer posible este acontecimiento histórico y sin precedentes», agregó.



TRADUCCIÓN: Estoy muy orgulloso de anunciar que tanto Israel como Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna. ¡Todas las Partes serán tratadas de manera justa! Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones circundantes y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que trabajaron con nosotros para hacer realidad este evento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS SEAN LOS PACIFICADORES!

Tras el anuncio, el primer ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu, reiteró su esperanza de que los rehenes regresaran a sus hogares. «Con la ayuda de Dios los traeremos a todos a casa», expresó en X.

Hamás, por su parte, instó «al presidente Trump, a los países garantes del acuerdo y a varias partes árabes, islámicas e internacionales a obligar» a Israel a implementar plenamente el acuerdo. «Afirmamos que los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano y que seguiremos comprometidos con la promesa y no abandonaremos los derechos nacionales de nuestro pueblo hasta que se logren la libertad, la independencia y la autodeterminación», subrayaron desde el movimiento.

Majed al Ansari, portavoz de la Cancillería catarí, confirmó el logro. «Los mediadores anunciaron que esta noche se llegó a un acuerdo sobre todos los términos y mecanismos para la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, lo que conllevará el fin de la guerra, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria. Los detalles se anunciarán más adelante», escribió.

El lunes, delegaciones de Israel y Hamás se reunieron en Egipto para iniciar nuevas negociaciones indirectas con mediadores internacionales para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. La ronda de diálogo tuvo lugar luego de que el grupo palestino estudiara el plan de paz propuesto por el mandatario estadounidense. (Información RT)