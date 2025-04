Disidencias de las Farc liberaron a tres personas que tenía secuestradas en el Cauca

–El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó la liberación de tres personas que estaban en poder del llamado frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca. El organismo internacional participó en la operación humanitaria, junto con representantes de la Iglesia, en la cual se recibió a los plagiados.

Según el reporte del CICR, las personas liberadas, cuya identidad no reveló, se encontraban en buenas condiciones de salud y se reencontraron con sus familias. «Para la organización, la reunificación familiar es un aspecto esencial de su labor humanitaria, ya que situaciones como esta generan un profundo impacto no solo en quienes han estado en poder de grupos armados, sino también en sus seres queridos, quienes enfrentan la incertidumbre de no conocer su paradero ni las condiciones en las que se encuentran», precisó expresó Juan Carlos Carrera, jefe de la subdelegación del CICR en Cali.

“Nuestra participación en esta liberación responde exclusivamente a fines humanitarios y a nuestro papel como intermediario neutral. Como organización independiente e imparcial, facilitamos estas operaciones con el único propósito de aliviar el sufrimiento de quienes se ven afectados por los conflictos armados y la violencia”, agregó.

Destacó que el CICR mantiene un diálogo confidencial con las distintas partes de los conflictos armados para proteger la vida y la dignidad de las personas afectadas. Su labor se orienta a prevenir los riesgos de protección a los que están expuestos la población civil y quienes han dejado de participar en las hostilidades, así como a atender las necesidades de quienes enfrentan las consecuencias humanitarias cuando dichos riesgos se materializan, puntualizó.

Finalmente señalo que “el respeto del derecho internacional humanitario es esencial para evitar que el sufrimiento de la población y el deterioro de la situación humanitaria se profundicen aún más. Es fundamental que todas las partes de los conflictos armados cumplan con sus obligaciones para reducir las graves consecuencias humanitarias sobre quienes no participan en las hostilidades”.

En lo que va del año, el CICR ha facilitado la liberación de ocho personas en el marco de su labor humanitaria.