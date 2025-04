Las aclaraciones de Petro sobre la polémica frase de que a los integrantes del Tren de Aragua hay que «tratarlos con amor»

–La Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, en declaraciones a NewsMax, revelo detalles sobre las conversaciones que sostuvo en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro y, entre otras cosas, afirmó que el mandatario colombiano, tras criticar al gobierno del presidente Donald Trump, habló «sobre cómo se malinterpreta a los miembros del Tren de Aragua que, en realidad, solo eran personas que necesitaban más amor y comprensión. Habló de cómo algunos de los miembros del cartel eran como sus amigos”., quien se reunió la semana pasada en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro, con quien dialogó sobre temas de seguridad, migración y lucha contra las drogas.

En su cuenta en X, el presidente Petro en una extensa nota dirigida a la secretaría Kristi Noem, aclara que fue malinterpretado por el pronunciamiento que le hizo con relación a la banda criminal venezolana:

«Más amor a la juventud, acaba el abuso de las drogas, fue lo que le dije», precisa el mandatario colombiano. Y puntualiza: «Lamento que no entienda mis palabras. Los migrantes no son criminales y deben respetarse sus derechos».

Además indica: «El amor acaba la violencia, Kristi, eso lo enseñó Jesús hace mucho tiempo».

President Trump and I see Tren de Aragua and the cartels for what they are: evil monsters.

We will never allow criminal gangs and cartels to terrorize American communities. The days of unchecked gang and cartel violence are OVER. pic.twitter.com/DO6EOCIpLd

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) April 5, 2025