Artemisa II: Termina la odisea espacial ¿Cómo regresa a la Tierra la misión lunar de la NASA? Una colombiana lidera el equipo de amerizaje y recuperación de Orión

–(Imagen la cartagenera Lili Villarreal, NASA).Después de una misión de 10 días, Artemis II termina este viernes 10 de abril con un chapoteo, esto es, amerizando en el Océano Pacífico y un barco recoja a los astronautas y su nave espacial Orión. Una colombiana, oriunda de Cartagena de Indias, Lili Villarreal, directora de recuperación y aterrizaje de Artemis II, lidera el equipo que traerá a casa a los integrantes de la misión. El manual de recuperación incluye muchos planes de contingencia, y los ensayos que han preparado a su equipo para la misión han sido intensos.

En un podcast oficial de la NASA, la colombiana Lili Villarreal, ingeniera aeroespacial, explica el intenso y crucial paso final de Artemisa II.

Después de volar más allá de la Luna, los astronautas Reid Wiseman, Víctor Glover, Cristina Koch, y Jeremy Hansen pasar varios días regresando a la Tierra. Y luego las cosas suceden rápido.

Su nave espacial, que se llama Orión, está viajando por 25.000 millas por hora cuando empieza a sentir los efectos de la atmósfera terrestre. Eso es más de 40.000 kilómetros por hora o lo suficientemente rápido como para volar de Nueva York a Tokio en menos de 20 minutos. La fricción de la atmósfera crea temperaturas de casi 5.000 grados Fahrenheit. El plasma sobrecalentado se acumula alrededor de la nave espacial en cuestión de segundos.

Saliendo de la órbita terrestre. ?

Lo que sigue: afinar el plan de observación de la Luna. ? @NASAArtemis II no solo es un vuelo de prueba, también es una misión científica. Desde Houston, el equipo científico lunar trabaja en el plan que determinará qué podrá observar y… pic.twitter.com/6oMbFn7wyo — NASA en español (@NASA_es) April 3, 2026

Orión tiene un escudo térmico que protege la cápsula durante el reingreso. Está diseñado para eliminar ese calor intenso, pero mientras navega a través de la atmósfera, Orión pierde brevemente la comunicación y los astronautas ven destellos de plasma bailando fuera de las ventanas.

Mientras Orión desciende, una serie de paracaídas lo ralentiza. Hay 11 paracaídas en total. Se despliegan por etapas, en puntos específicos durante el descenso de Orión.

The Artemis II crew had the rare chance to see a solar eclipse from space. ???? This video stitches together views from Orion's solar array wing cameras throughout the eclipse, showing the Sun as it disappears behind the Moon, revealing a glowing halo around the lunar disk. pic.twitter.com/d3Z64hVbef — NASA (@NASA) April 9, 2026

NASA

Traducido del inglés

La tripulación de Artemis II tuvo la rara oportunidad de ver un eclipse solar desde el espacio.

Este video combina vistas de las cámaras del ala del arreglo solar de Orion a lo largo del eclipse, mostrando al Sol mientras desaparece detrás de la Luna, revelando un halo brillante alrededor del disco lunar.

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Cuando llegue a la superficie de la Tierra, Orión viaja a menos de 20 millas por hora. Y luego los astronautas aterrizan en el Océano Pacífico. Ahí es cuando El equipo de recuperación toma el control. Los expertos de la NASA, trabajando junto con personal de la Marina de los EE. UU., sacan a los astronautas del agua y los suben a un barco de la Marina que espera cerca.

Por supuesto, el equipo sólo tiene una oportunidad de hacerlo correctamente y la seguridad de los astronautas podría estar en juego. Por eso el equipo de recuperación ha entrenado extensamente. Ya han hecho partes de esto antes. En el Misión Artemisa I en 2022 la NASA voló una nave espacial no tripulada alrededor de la Luna y luego la recuperó del océano. Ha habido aún más ensayos previos a Artemisa II.

New perspectives of our home planet. As Artemis II flew around the Moon on April 6, the crew captured these images of a crescent Earth from hundreds of thousands of miles away. See the latest photos and videos: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/hzxVf8Z7Rh — NASA (@NASA) April 9, 2026

NASA

Nuevas perspectivas de nuestro planeta natal.

Traducido del inglés

Mientras Artemis II sobrevolaba la Luna el 6 de abril, la tripulación capturó estas imágenes de una Tierra en fase creciente desde cientos de miles de millas de distancia.

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Esta tripulación y este equipo han estado trabajando durante más de una década para perfeccionar esos procesos y esas técnicas, y deben saber que cuando regresen de la Luna en Artemis II se recuperarán de manera segura.

Se han realizado 12 de estas pruebas, cada vez un poco más complicadas. Para que las cosas sean realistas, la NASA incluso construyó un sustituto de la cápsula Orión. Flota en el océano y la NASA puede probarlo como si fuera real. Ese sustituto se llama oficialmente el Artículo de prueba del módulo de tripulación. El proceso de recuperación requiere un gran esfuerzo de equipo, y quería aprender más sobre el plan de la NASA del líder de ese equipo.

Lili Villarreal, la directora de aterrizaje y recuperación de Artemis II de la NASA, afirma que su objetivo es claro: que los astronautas y Orión regresen sanos y salvos.

«No creo que vaya a dormir el día antes de aterrizar. Es simplemente la naturaleza del trabajo. Estás muy preocupado por todo y quieres asegurarte, “¿Hice esto? ¿Está listo el equipo? ¿Está preparada la gente?” Pero sabes que esto viene con el trabajo. Pero hace que el trabajo sea emocionante.

Lili ha trabajado en la NASA durante casi dos décadas. Ha desempeñado muchos roles diferentes, pero en realidad no buscó el trabajo de directora de recuperación. Para Artemisa I, ella fue adjunta en el equipo que ensambla el cohete y lo prepara para su lanzamiento. Y luego, apenas un par de semanas antes del lanzamiento de Artemis I en 2022, su jefe estaba buscando un nuevo director de recuperación.

De repente me preguntó: “Oye, ¿puedes hacer este trabajo?” Yo digo, “¿Qué quieres decir? Estoy muy contento con mi trabajo.” Y, sabes, tuve que tomarme una buena semana para decidir si quería el trabajo o no. Es más responsabilidad de la que tenía, y en segundo lugar está el hecho de que este trabajo implica muchos viajes y la responsabilidad del rescate, esta vez con la tripulación. Artemisa yo era un poco diferente. Sólo hay que recuperar el vehículo. Artemis II y más allá, no solo estamos recuperando el vehículo, también estamos recuperando a la tripulación cuando regresen del espacio. Así que fue una decisión desalentadora y tuve que hablarlo con mi familia debido a todos los viajes que implicaría. Y probablemente fue la mejor decisión. Realmente me encanta este trabajo. Este trabajo ha sido uno de los más divertidos y difíciles que he tenido en la NASA.

Ya casi es hora de regresar a casa ? El amerizaje de la misión @NASAArtemis II está previsto para el 10 de abril a las 8:07 p.m. EDT. En este video, Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación, te explica cómo será esta operación. pic.twitter.com/ZCpBhULS3i — NASA en español (@NASA_es) April 9, 2026

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Su equipo tiene un manual lleno de planes B y planes C. La NASA llama a estas contingencias: ¿Qué sucede si los astronautas abortan la misión inmediatamente después del lanzamiento? ¿Qué pasa si aterrizan fuera de curso? ¿Qué pasa si no pueden abrir la escotilla y quedan atrapados en la nave espacial?

Lili tiene que tener una respuesta para todas estas preguntas. Pero comencemos con el Plan A.

El equipo de recuperación tiene su sede en San Diego. Orión apuntará al Océano Pacífico. Una vez que los directores de la misión Artemis II lo determinen exactamente donde aterrizará, el equipo de recuperación navega hasta la zona de desembarco en un barco de la Armada.

Hay una coreografía compleja, que incluye equipos de pequeñas embarcaciones, buzos de aguas abiertas de la Armada y cuatro helicópteros dando vueltas por la zona.

LILI explica que básicamente, unas dos horas antes del amerizaje, todos nuestros activos están ahora en el agua. Los helicópteros también estarán en el aire aproximadamente una hora antes. Lo mejor que creo es que esos ocho minutos, los últimos ocho minutos antes de que caiga, son el momento más loco y están sucediendo muchas cosas.

A medida que Orión se acerca, el equipo de recuperación rastrea su ubicación. Dos de los helicópteros cuentan con equipo de imágenes especial. Eso ayuda al equipo de recuperación a vigilar los paracaídas. Para liberar las primeras etapas de los paracaídas, Orión básicamente los dispara desde un cañón. A medida que salen los paracaídas, también lo hace parte del material que los acompaña. Por ejemplo, las bolsas en las que estaban empaquetados los paracaídas cayeron unos 20.000 pies al océano.

El equipo de recuperación debe tener cuidado. Necesitan mantenerse fuera del camino de esos escombros. Mientras Orión realiza su aproximación final, tres paracaídas naranjas y blancos le ayudan a realizar un aterrizaje suave. Además, Orión tiene GPS, aunque la señal será eliminada por el plasma sobrecalentado y habrá que volver a adquirirla. Entonces el equipo de Lili debería tener información en tiempo real sobre su ubicación.

Cuando Orión aterrice, los buzos y helicópteros estarán a unas dos millas de distancia.

LILI: En el momento en que cae, en realidad esperamos un poco porque hay muchos escombros que se desechan como parte de la secuencia de abrir todos los paracaídas y reducir la velocidad del vehículo. Esos escombros son muy peligrosos para los helicópteros y también para el personal en tierra. Por lo tanto, tenemos que estar en una posición lo suficientemente alejada del lugar del amerizaje para que los escombros no caigan sobre nosotros. Calculamos dónde está esa distancia—qué tan lejos está en función del clima, porque los vientos afectan la forma en que caen los escombros.

A continuación, el equipo de recuperación debe asegurarse de que sea seguro acercarse a Orión. A esto lo llaman evaluación de peligros. El sistema de refrigeración de Orión utiliza amoníaco. No quieres inhalar eso. Y también podría haber otros productos químicos peligrosos en el aire.

Out here playing with Earth-Moon gravity like it is a toy and seeing things that are beautiful beyond comprehension. pic.twitter.com/Q5JUn68j8L — Reid Wiseman (@astro_reid) April 9, 2026

Reid Wiseman

Traducido del inglés

Aquí, jugando con la gravedad Tierra-Luna como si fuera un juguete y viendo cosas que son hermosas más allá de la comprensión.

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El equipo de recuperación mide la calidad del aire alrededor de la nave espacial. De hecho, a esto lo llaman prueba de olfateo. Después de tachar algunos otros elementos de la lista de verificación, es hora de darles a los astronautas su primer aire fresco en aproximadamente 10 días.

LILI: Ahora sabemos que podemos seguir adelante y abrir la escotilla para entrar y comenzar a realizar evaluaciones médicas a la tripulación. Y si todo está bien, todos reciben el visto bueno, está bien, sigamos adelante y salgamos de la tripulación. Mientras los médicos están dentro de la cápsula evaluando a la tripulación, los buzos de la Marina están afuera preparándose para la salida de la tripulación.

“Egresar” es solo la palabra que usa la NASA para “sacar a los astronautas de allí”. El espacio hace cosas raras en los cuerpos humanos.

A medida que se reajustan a la gravedad de la Tierra, puede resultar difícil para los astronautas caminar solos, y mucho menos salir de una nave espacial que se balancea en el océano. Pero el equipo de Lili está ahí para ayudar. Frente a la escotilla de Orión, abren una balsa inflable llamada porche delantero. Ahí es donde los astronautas esperan su viaje de regreso a la nave que flota cerca.

LILI: Así que ahora hemos eliminado a esta tripulación. Ahora están sentados en el porche delantero. Ya sabes, llevan sus trajes. Damos el visto bueno para seguir adelante y subirlos a los helicópteros. Y una vez en el barco, el equipo médico se reunirá con la tripulación, hará su evaluación y luego los llevará a la bahía médica para una verificación final. Y básicamente toda la parte de recuperación de la tripulación está hecha. Y ahora estamos trabajando en la recuperación del vehículo.

La última tarea de Lili es traer de vuelta también a Orión. Y aquí es donde la Marina realmente muestra algo de fuerza.

El barco en el centro de esta operación tiene un compartimento llamado cubierta de pozo. La cubierta del pozo es como un garaje dentro del barco que puede transportar otras embarcaciones. Los operadores fijan un cabrestante a Orión y lo enrollan lentamente. Una vez que Orión esté a salvo dentro de la nave, el trabajo estará hecho. Es hora de volver a casa.

But wait, there's more!

These newly released photos show off striking details on the far side of the Moon, like craters of various sizes and basins. See new photos here: https://t.co/yBzg59O7yp pic.twitter.com/fYCAG3kFj6 — NASA (@NASA) April 8, 2026

NASA

Traducido del inglés

¡Pero espera, hay más!

Estas fotos recién publicadas muestran detalles impactantes del lado lejano de la Luna, como cráteres de diversos tamaños y cuencas

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LILI: Así que debería ser un viaje rápido de regreso a San Diego. Probablemente podríamos llegar allí unas horas después de que tengamos a todos a bordo, así que ya veremos. Ya sabes, nunca sabemos dónde vamos a aterrizar. Todo depende del día del aterrizaje y del clima.

Entonces, de ese proceso, ¿cuál es la parte más desafiante? ¿Hay algún paso ahí en el que pienses que esto es complicado?

LILI: Creo que el paso más importante para mí es asegurarme de que veamos tres paracaídas. Si no vemos tres paracaídas, habrá muchos eventos de contingencia que realizaremos. La segunda es esa evaluación de peligros. ¿Estamos bien? ¿Es seguro para nosotros acercarnos al vehículo? Si no es así, entonces realmente tenemos mucho más trabajo por hacer. La tercera es: ¿se abrió esa escotilla como esperábamos? ¿O la escotilla no funciona, pero tenemos un medio alternativo para entrar en la cápsula? Así que creo que esos son mis tres hitos más importantes. Una vez que vea a esa tripulación en el helicóptero será un gran suspiro de alivio, ¿sabes.

Artemis II is locked in ? As they flew around the Moon, the Artemis II crew took turns capturing science data and taking photos out of the Orion spacecraft window to share with their team back on Earth. pic.twitter.com/7Li6XTn9B0 — NASA (@NASA) April 9, 2026

Artemis II está bloqueada ?

Traducido del inglés

Mientras volaban alrededor de la Luna, la tripulación de Artemis II se turnó para capturar datos científicos y tomar fotos desde la ventana de la nave espacial Orion para compartirlos con su equipo en la Tierra.

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Y si los tres paracaídas no se abren, como…?

LILI: Podemos aterrizar con seguridad con dos. Pero ya sabes, puede que tenga un impacto un poco mayor para la tripulación en dos paracaídas, pero estamos aterrizando en el agua, lo que debería ayudar un poco. Pero definitivamente por eso tenemos tres, ¿verdad? Contingencia. En la NASA nos preparamos para lo peor, pero, ya sabes, minimizamos el riesgo para que todo salga nominalmente. Si todo va nominalmente, es una operación bastante aburrida, y queremos que sea aburrida porque practicamos y practicamos y practicamos, y si algo va bien, es como, Oh, vaya. Debería ser aburrido. Todo debería ir bien. Nos encanta lo aburrido.

Si pudieras darle a la tripulación un último mensaje —como lo reciben en Orión, podrías susurrarles algo al oído. ¿Qué les dirías?

LILI: Esa es fácil. Quiero decirles que, ya sabes, estaremos allí cuando aterrices. Te estaremos esperando.

Two years ago today: Millions saw a total solar eclipse across America. Two days ago: Just four people saw a total solar eclipse from Orion. Would you rather see an eclipse from space or, in the words of Artemis Astronaut Victor Glover, from this "spaceship called Earth"? pic.twitter.com/apLziv7XLY — NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 8, 2026

NASA Solar System

Traducido del inglés

Hace dos años hoy: Millones vieron un eclipse solar total en toda América.

Hace dos días: Solo cuatro personas vieron un eclipse solar total desde Orión.

¿Preferirías ver un eclipse desde el espacio o, en palabras de la astronauta de Artemis Victor Glover, desde esta «nave espacial llamada Tierra»?

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“You can see the surface of the Moon…we just went sci-fi.” On flight day seven, images from our @NASAArtemis II crew amazed, turning science fiction to reality. From the lunar far side to a solar eclipse from the Moon, the views are EVERYTHING. No pressure to pick a favorite. pic.twitter.com/sHGfknqwW1 — NASA (@NASA) April 8, 2026

NASA

Traducido del inglés

“Puedes ver la superficie de la Luna… acabamos de ir a la ciencia ficción.”

En el séptimo día de vuelo, las imágenes de nuestra tripulación de @NASAArtemis II asombraron, convirtiendo la ciencia ficción en realidad. Desde el lado lejano de la luna hasta un eclipse solar desde la Luna, las vistas lo son TODO. Sin presión para elegir un favorito.