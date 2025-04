Petro arremetió contra empresas de energía: Son un oligopolio que ha estado estafando a la nación y al pueblo colombiano

–Las empresas de energía han estado estafando a la nación y al pueblo colombiano; es una especie de feudalismo y es uno de los grandes hechos de corrupción en Colombia donde se trasladan billones de pesos al año de los bolsillos de cada colombiano o colombiana, pobre o rico, y de la economía productiva del país.

Las precisiones las hizo este lunes el presidente Gustavo Petro en un nuevo Consejo de Ministros televisado. “Se está robando el dinero un oligopolio de empresas generadoras de energía eléctrica. Vamos a demostrarlo a través de las intervenciones.

Agregó que este sobrecosto de producción ocasionado por este tipo de prácticas corruptas es “dañino para toda la producción nacional de pequeñas, medianas y grandes empresas, pues literalmente se están robando el dinero, no los políticos, sino un oligopolio de empresas generadoras de energía eléctrica, básicamente hídrica”.

“Esos costos se han trasladado a los usuarios de toda Colombia, vía tarifas, y por eso es uno de los factores de la estafa”, precisó al recordar que el Gobierno nacional lleva dos años y medio tratando de cambiar la fórmula para brindar tarifas más justas.

El Presidente @petrogustavo, lidera #AEstaHora en la @Casa_Narino un nuevo Consejo de Ministros para hablar de las tarifas de energía eléctrica en Colombia. El mandatario se refirió a empresas de energía que han estado estafando a la nación y al pueblo colombiano: "realmente es…



Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, consideró que se trata de “un modelo que va a cumplir 30 años, que favorece a los privados, porque no tenemos nada público allí. Ya vimos cómo Isagen, que era pública, fue vendida y obviamente eso ha afectado a los usuarios”.

El titular de la cartera energética dijo que frente a esta situación es necesario que “la ciudadanía se empodere de la energía y pueda generar su propia energía, para así reducir tarifas, para así dejar de ser maltratado por algunas empresas distribuidoras».

Según el ministro hay una especie de manipulación para tener altos costos de la energía eléctrica. Le demostramos al pueblo colombiano lo importante que es para este gobierno el que la ciudadanía tenga energía eléctrica barata, porque además es un vehículo de ascenso social. Las personas con energía pueden superar la pobreza monetaria también”, sostuvo.

Hizo referencia la llamada «opción tarifaria, que fue un invento en el momento de la pandemia en el Gobierno de Duque» y subrayó que dejó una deuda a los usuarios de cerca de $5 billones que todavía siguen pagando los usuarios. En el caso de Air-e fue más grave porque los dueños de Air-e lo terminaron cobrando en un año, aumentando la tarifa del costo unitario en más o menos $220, que significa el 25 % de la energía eléctrica para los tres departamentos donde está Air-e”.

Frente a esta situación, Palma envió un mensaje a la ciudadanía invitándola “a movilizarse para seguir defendiendo un sistema tarifario justo para la ciudadanía, un sistema tarifario pagable, un sistema tarifario económico que le permita a la ciudadanía, a mucha ciudadanía, olvidada históricamente en este país, a tener acceso a un derecho humano hoy como la energía eléctrica”.

El ministro también se refirió al borrador de decreto publicado por su cartera para comentarios, que busca forzar a las empresas generadoras a que la mayoría de su energía no la negocien en la bolsa, sino que la negocien en contratos con las empresas comercializadoras y distribuidoras, buscando un beneficio tarifario para la sociedad en general.

“Hemos publicado, desde hace ya algún tiempo, ese decreto. Se recibieron cerca de 240 comentarios. Estamos en el estudio de los comentarios. Una vez superada esa etapa se irá a la Superintendencia de Industria y Comercio y se volverá norma nacional, que, sin duda alguna, como lo advertimos también aquí, será demandada, será atacada, porque lo que queremos es forzar a que las empresas generadoras negocien contratos con las empresas distribuidoras y no expongan a las empresas distribuidoras a esos precios o a esos vaivenes en los precios de la energía, sobre todo cuando se disparan en detrimento de los usuarios”, precisó.

De otro lado, en desarrollo del consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro cuestionó duramente al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por la situación del gas.

“Hermano, no entiendo por qué Ecopetrol no está importando gas (…) la orden que le doy a MinMinas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol por qué no importa gas”, indicó.

Añadió que “el simple hecho de que Ecopetrol no importe el gas, como sí importa la gasolina, está generando este negociado con los colombianos. Y la orden que yo le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y por qué no importa Ecopetrol el gas y compite, competencia dice el capitalismo”.

También le dijo al ministro de Minas que vigile por qué no se está haciendo la importación de gas, pues advirtió que “por los cables de energía eléctrica de Panamá podría llegar gas importado a Colombia”.