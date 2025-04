EE.UU: Familia española murió en helicóptero que cayó en río Hudson

–Un helicóptero turístico perdió partes en pleno vuelo este jueves y se estrelló boca abajo en el río Hudson, entre Manhattan y la costa de Nueva Jersey, causando la muerte de seis personas, incluida una familia de turistas españoles, según confirmó el alcalde de Nueva York, Eric Adams.

El accidente, por causas aún desconocidas, se produjo poco después de las 15:00 hora local (21:00 CET) de la costa Este de Estados Unidos.

Imágenes transmitidas por canales de televisión locales mostraron cómo el helicóptero se precipitó rápidamente al río que separa a Nueva York de Nueva Jersey, a la altura de Manhattan.

New York City Mayor Eric Adams says a family of Spanish tourists, including three children, died Thursday in a helicopter crash in the Hudson River that killed six people. pic.twitter.com/07y6jRwQqf

— The Associated Press (@AP) April 10, 2025