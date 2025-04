Zelenski acepta el alto el fuego de Pascua propuesto por Putin y además plantea ampliarlo

–Cuatro horas después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, anunciara este sábado un alto el fuego en el conflicto con motivo de la Pascua, Vladímir Zelenski accedió a aceptarlo y ampliarlo.

«Ucrania actuará de forma recíproca: silencio en respuesta al silencio, ataques de defensa frente a ataques. Si realmente se impone un silencio total, Ucrania propone prolongarlo también después del día de Pascua», indicó el líder del régimen de Kiev en sus redes sociales.

También anunció que está esperando un informe del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexánder Syrski, sobre la situación en la zona de combate.

La reacción de Zelenski siguió a otra de sus declaraciones, en las que acusó al líder ruso de «intentar jugar con las vidas de la gente» y denunció que Moscú violó el alto al fuego.

Zelenski afirmó este sábado que las tropas rusas siguen atacando su país, después de la entrada en vigor del alto al fuego declarado por Vladimir Putin durante la Pascua.

Oleksandr Prokudin, el gobernador de región de Jersón, en el sur de Ucrania, indicó en redes sociales que un bombardeo ruso con drones provocó un incendio en un edificio y que más tarde otros tres drones atacaron dos pueblos.

«Hasta ahora, según los informes del comandante en jefe, las operaciones rusas de asalto continúan en varios sectores del frente y el fuego de artillería ruso no ha disminuido», escribió Zelenski en la red social X.

«Por lo tanto, no hay que confiar en las palabras que vienen de Moscú», lamentó.

