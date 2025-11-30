ALBA responde a Trump sobre Venezuela: «Una amenaza contra todos los Estados soberanos de la región»

–La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condenó de forma «enérgica, categórica y frontal» las acciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien este sábado anunció el cierre del espacio aéreo venezolano.

«Este anuncio, profundamente hostil, desproporcionado e incompatible con el derecho internacional, constituye un acto de agresión política que reafirma la conducta imperial de Washington contra los pueblos libres de América Latina», reza un comunicado compartido en las redes sociales de la Alianza.

En este sentido, desde la organización indican que la amenaza estadounidense «es parte de un diseño geopolítico dirigido a erosionar la autodeterminación de los Estados latinoamericanos y caribeños mediante presiones militares, económicas y diplomáticas».

«El ALBA afirma con absoluta claridad: la amenaza contra Venezuela constituye una amenaza contra todos los Estados soberanos de la región», continua el comunicado, expresando también que «pretender intimidar militarmente a un país hermano es intentar intimidar a toda América Latina y el Caribe».

Por otro lado, el ALBA denunció que las acciones de Trump coincidan con la suspensión de los vuelos regulares destinados a la repatriación de venezolanos en el marco del Plan Vuelta a la Patria, lo que confirma, según la Alianza, es que «Washington está dispuesto a manipular el drama migratorio como instrumento de chantaje político».

Las declaraciones de la organización surgen luego de que Trump llamara a todas las «aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas» a considerar el espacio aéreo «sobre y alrededor de Venezuela» totalmente cerrado.

Desde el Gobierno venezolano han calificado sus acciones como un «acto de agresión inmoral que equivale a una amenaza contra la soberanía y seguridad de nuestra Patria, del Caribe y el norte de Suramérica».

«Venezuela seguirá ejerciendo plenamente su soberanía protegida por el derecho internacional en todo su espacio aéreo. Está amenaza contra Venezuela es contra la paz continental y nuestros pueblos, los herederos del Libertador Simón Bolívar vencerán», concluyó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.

De igual forma, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, hizo un llamado a la comunidad internacional a «denunciar el preludio de un ataque ilegítimo» de EE.UU. contra Venezuela y advirtió que la decisión de Trump tendrá «consecuencias incalculables e impredecibles para la paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe». (Información RT).