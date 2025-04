Petro: «Este 1 de mayo volvemos a las calles, más que antes»

–Tras condenar el atentado contra Cielo Rusinque, actual superintendente de Industria y Comercio, a quien intentaron envenenar con dulces en Montería, el presidente Gustavo Petro atribuyó este hecho a una «ofensiva mafiosa y nazi» contra su Gobierno y notificó que no se detendrá, que profundizará el cambio con la consulta popular y el 1 de mayo volverá a las calles, «más que antes».

«Ayer vimos a nuestros funcionarios encargados de la sustitución de cultivos en el Catatumbo, baleados por los ejércitos privados de la mafia, y se salvaron por su carro blindados; y, hoy, quisieron envenenar a la ministra de comercio, en Montería, con dulces envenenados que le regalaron», precisó el jefe del Estado en su cuenta en X.

«Cielo decidió no comerlos y regalarlos a sus escoltas, cosa que agradecieron, y terminaron gravemente intoxicados», puntualizó y añadió:

«Es la ofensiva mafiosa y nazi contra el gobierno y no nos detendremos, profundizaremos el cambio con la Consulta Popular».

En seguida anunció que «este 1 de mayo volvemos a las calles, más que antes. Ese día en la plaza de Bolívar de Bogotá, desenvainaré la espada de Bolívar ante el pueblo» y concluyó:

«Llego la hora del pueblo colombiano. A calle por millones por los derechos del pueblo. La espada libertaria de Bolívar nos guía».

En este trino, Cielo Rusinque denunció el atentado:

#DenunciaPublica, me confirma el escolta que me acompañó en Montería que se encuentran hospitalizadas 4 personas por envenenamiento en la Clínica del Rio en Montería. A estas personas les había regalado dos potes de dulce que me habían regalado y se me habían quedado entre el… pic.twitter.com/lMoFG6dvTf

— Cielo Rusinque Urrego???? (@cielo_rusinque) April 20, 2025