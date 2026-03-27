Gobierno asigna cupo de vigencias futuras por $211.000 millones para expansión de la Universidad Pedagógica

–Una asignación de vigencias futuras por 211 mil millones de pesos dispuso el Gobierno Nacional para la Universidad Pedagógica. Los recursos permitirán la construcción del campus Valmaría en Suba, un nuevo edificio en las instalaciones de la calle 72 y la adquisición de un predio para la expansión de la universidad.

Los anuncios fueron hechos por el ministerio de Educación, durante la puesta en marcha de la nueva infraestructura educativa modular en el campus Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, un proyecto financiado por esta cartera con una inversión superior a $12.560 millones, que permitirá ampliar la capacidad académica y mejorar los espacios para la formación de docentes.

El proyecto contempla la instalación de infraestructura modular que incluirá 15 aulas académicas y espacios complementarios, con capacidad para 600 cupos, fortaleciendo los programas de licenciatura de la universidad.

La obra es ejecutada por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, entidad encargada de desarrollar los proyectos de infraestructura educativa modular en el país, como parte del Plan de Espacios Educativos como Centro de la Vida Comunitaria.

“Estos modernos módulos educativos, que se complementan con espacios abiertos sostenibles, logran la verdadera transformación educativa y dignifican a estudiantes y docentes. Proyectos como estos reafirman el compromiso del Gobierno del Cambio con el fortalecimiento de la infraestructura universitaria y la calidad de los espacios académicos para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en el país”, aseguró Nicolás Corso, director (e) de la Agencia Nacional Inmobiliaria (Anim).

Este proyecto hace parte del balance nacional de infraestructura educativa modular, que incluye 16 proyectos en diferentes regiones del país, con los que se beneficiarán más de 7.400 estudiantes, gracias a una inversión que supera los 271 mil millones de pesos en infraestructura y dotación educativa.

El sistema de construcción modular permite construir infraestructura educativa en menor tiempo que los sistemas tradicionales, ya que los módulos se fabrican en planta industrial mientras se adecúa el terreno donde serán instalados.

Posteriormente, los módulos se transportan y ensamblan en el lugar definitivo, lo que reduce los tiempos de obra, disminuye la generación de residuos y permite ampliar las instituciones educativas en el futuro mediante nuevos módulos.

La Universidad Pedagógica Nacional cuenta, para el 2026, con un presupuesto de funcionamiento más inversión por $240.805 millones. El presupuesto de funcionamiento aumentó desde 2022 en $100.112 millones, lo que representa un crecimiento del 74,2%, mientras que el presupuesto de inversión acumulado entre 2022 y 2026 asciende a $99.988 millones, en precios constantes de 2026.