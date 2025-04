Emotiva despedida al Papa Francisco; sus restos fueron sepultados en la Basílica Santa María la Mayor

–(Foto Vatican News). Luego de una despedida multitudinaria, con 400.000 fieles de acuerdo al Vaticano, los restos del Papa Francisco fueron sepultados este sábado en la Basílica de Santa María la Mayor, donde se encuentra el ícono de la Salus Populi Romani, la advocación mariana a la que el Santo Padre quería desde antes de comenzar su pontificado en el 2013.

La despedida al Papa argentino comenzó con la Misa de exequias en la Plaza de San Pedro, presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, Cardenal Giovanni Battista Re, y a la que asistieron unas 130 delegaciones internacionales.

Después vendría el cortejo fúnebre, un recorrido de seis kilómetros entre la Basílica de San Pedro y Santa María la Mayor, donde el féretro fue recibido no sólo por las autoridades eclesiásticas, sino también por un grupo de pobres, quienes vienen a representar a las miles de personas que sintieron la misericordia de Dios a través del pontificado de Francisco.

Ahora los restos del primer Papa latinoamericano y jesuita descansan en un sencillo ataúd, esperando la resurrección de la carne prometida por nuestro Señor.

Pope Francis' coffin has been entombed.

The Pope's final resting place is the Basilica of St. Mary Major in central Rome.

Hundreds of thousands of people lined the streets to watch as his coffin was brought from the Vatican to the Basilica.

The Pope is the first in over a… pic.twitter.com/50HhHs9LIP

— Vatican News (@VaticanNews) April 26, 2025