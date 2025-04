Mitos y verdades sobre la Fiebre Amarilla en Bogotá este 2025

Foto: Secretaría Distrital de Salud

En los últimos días, ha aumentado la preocupación sobre los casos de fiebre amarilla en Bogotá, debido a la circulación de información errónea. Para aclarar dudas y mitos, entrevistamos a Patricia Molano, subsecretaria de Salud Pública (e) de la Secretaría Distrital de Salud, quien nos brindó detalles importantes sobre esta enfermedad.

¡Conoce aquí los mitos y verdades sobre la Fiebre Amarilla en Bogotá!

1.Portal Bogotá: ¿Por qué están aumentando los casos de Fiebre Amarilla en Bogotá?

Patricia Molano: No le podemos atribuir a esto a una sola causa específica, pero sí podemos hablar lo siguiente: en el periodo de pandemia cayeron mucho las coberturas de vacunación, porque nos concentramos solo en la vacuna contra el COVID, y culturalmente fue creciendo un fenómeno de rechazo a las vacunas, cosa que unido al incremento de la movilidad humana, generó la aparición de estos brotes. Esta es una alerta que no aparece hoy, sino que está desde el año pasado, y desde el año pasado el Distrito viene emprendiendo acciones para poder implementarla.

2. P.B. : ¿Qué acciones que ha implementado el Distrito?

P.M. : Lo primero que hemos hecho en la ciudad es avanzar en fortalecer las estrategias de vacunación. Nos hemos concentrado en ampliar las posibilidades de recibir la vacuna, particularmente para el caso de Fiebre Amarilla, en los puntos que tenemos, en las distintas terminales terrestres, en la terminal aérea, en otros tres puntos adicionales, más los 200 puntos que tenemos que están ubicados a lo largo de la ciudad y en toda nuestra red prestadora.

Adicional a eso, también hemos intensificado las acciones de búsqueda con nuestros equipos de vigilancia para identificar oportunamente estos brotes. Para los casos de la tosferina, por ejemplo, nosotros hacemos también una vigilancia estrecha a los contactos y, en caso de que se requiera, hacemos una quimiotrofilaxis.

3. P.B. : ¿Hay Fiebre Amarilla en Bogotá?

P.M. : Desde el Distrito hemos insistido en algo que debe quedar muy claro. Nosotros en Bogotá no tenemos transmisión de Fiebre Amarilla, principalmente porque no contamos con el vector que transmite esta enfermedad. La Fiebre Amarilla es una enfermedad transmitida por vectores, es decir, por mosquitos específicos y en nuestra ciudad, debido a las condiciones climáticas y ambientales, ese mosquito no puede sobrevivir ni completar sus ciclos reproductivos.

La Fiebre Amarilla tiene dos ciclos de transmisión: uno selvático y otro urbano. En el ciclo selvático, el virus circula entre ciertos mosquitos como los del género Haemagogus o Sabethes y animales reservorios, principalmente primates. En este entorno, el mosquito actúa como vector, picando a un mono infectado y luego transmitiendo el virus a otro. Este tipo de transmisión ocurre en zonas boscosas, no en entornos urbanos como el de Bogotá.

¡Bogotá no es una zona endémica para fiebre amarilla porque no contamos con el vector para transmitir la enfermedad!

4. P.B.: ¿Cómo se transmite la Fiebre Amarilla?

P.M. : Nosotros en epidemiología y desde salud pública hablamos que hasta lo que se tiene ahora, como evidencia, es muy improbable que se pueda tener una pandemia de Fiebre Amarilla. ¿Por qué? Porque no es como una enfermedad como la tosferina o como el sarampión que se contagia cuando una persona tose o estornuda o habla encima del otro y al otro le caen gotas de saliva que conllevan el virus y te infectas, esta no es una enfermedad de contagio persona a persona. Esta enfermedad requiere que un mosquito que esté infectado pique a otra persona.

5. P.B. : ¿Cuándo debo vacunarme para prevenir la Fiebre Amarilla?

P.M. : Si vamos a viajar a los municipios que están catalogados de riesgo alto o muy alto, como por ejemplo los que están en el departamento de Tolima, en el Huila, en la Orinoquía, en la Amazonía, en Magdalena Medio, alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, si vamos a viajar a alguna zona de riesgo nosotros debemos asegurar que tengamos la vacuna al menos 10 días antes del viaje porque ahí aseguramos tener inmunidad.

6. P.B. : ¿La vacuna se aplica una sola vez?

P.M. : Es una vacuna que se aplica una vez en la vida. Hay muchas personas que lastimosamente perdieron el carnet de vacunación y dicen que se vacunaron hace 20 años y tienen que viajar a una zona de alto riesgo. Para estas personas les estamos recomendando que se vuelvan a vacunar porque necesitan el certificado, tú por ejemplo no puedes viajar a un país endémico en Fiebre Amarilla si no llevas tu carnet que certifica que tienes la vacuna contra la Fiebre Amarilla, es un carnet internacional, entonces esa persona quedaría limitada en la posibilidad de viajar, entonces ¿qué solución le estamos dando? Se puede volver a vacunar, no porque necesitemos un refuerzo, es porque por las medidas sanitarias le van a exigir un carnet y pues si no cuenta con él pues tendría que solicitarlo para que pueda viajar y en ese caso si se vuelve a vacunar no le va a pasar nada, no le va a hacer daño la vacuna, que le pongan de nuevo y va a poder transitar al sitio donde se dirige.