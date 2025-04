Liverpool, con el colombiano Lucho Díaz, gana su título 20 de la Premier League

–El Liverpool se proclamó este domingo campeón de la Premier League 2024-2025 gracias a su goleada 5-1 al Tottenham en la jornada 34. Con este título, los Reds igualan el récord de 20 campeonatos del Manchester United.

Anotaron el colombiano Luis Díaz (minuto 16), el argentino Alexis Mac Allister (24), el neerlandés Cody Gakpo (34), el egipcio Mohamed Salah (63) y un autogol de Destiny Udogie (69). Por Tottenham anotó Dominik Solanke (12).

All the action from a special day at Anfield ??? #LIVTOT pic.twitter.com/ux0DP5dRgl

— Liverpool FC (@LFC) April 27, 2025