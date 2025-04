Más de 200.000 jóvenes rinden homenaje póstumo al Papa Francisco en la Misa del segundo día del novenario en el Vaticano

–Unos 200.000 jóvenes participaron en la celebración de la Misa del segundo día de los «Novendiales» y del Jubileo de los Adolescentes en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Los 200.000 jóvenes reunidos en la Plaza de San Pedro rezaron este mediodía (hora de Roma) el Regina Coeli.

Lo hicieron tras concluir la Misa presidida por el Cardenal Pietro Parolin, en el segundo día de los «Novendiales», los nueve días de luto por la muerte del Papa Francisco, en el II Domingo de Pascua o Domingo de la Divina Misericordia.

? Sube el volumen: Unos 200.000 chicos rezan el Regina Coeli en latín en la Plaza de San Pedro durante el Jubileo de los Adolescentes. pic.twitter.com/qJWsGHDg8c — ACI Prensa (@aciprensa) April 27, 2025

El Papa a los jóvenes en un vídeo inédito: Aprendan a escuchar, ayuda a la paz

Un video grabado en los primeros días de enero en el que el Pontífice se dirige a los jóvenes que participan en la iniciativa Talleres de la Escucha: “No olviden a los abuelos, ellos nos enseñan tanto”, fue compartido por el Vaticano.

«Queridos chicos y chicas, una de las cosas muy importantes en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando una persona les habla, esperen a que termine para entenderla bien, y luego, si les apetece, digan algo. Pero lo importante es escuchar», fue la invitación del Papa Francisco a los jóvenes en un vídeo grabado el 8 de enero en su smartphone por un huésped de la Casa Santa Marta.

El mensaje -publicado en la página web del semanario Oggi- iba dirigido a los jóvenes que participan en los Talleres de la Escucha, una iniciativa concebida por Luca Drusian que involucra a jóvenes y adultos en diferentes temas, permitiendo a muchos experimentar la belleza de ser escuchados, de escucharse y de escuchar.

El Papa, que aparece en el video vestido de manera informal, reiteró este concepto: «Miren bien a la gente, la gente no escucha. Responden a mitad de una explicación y esto no ayuda a la paz. Escuchen, escuchen mucho», se oye en el vídeo. Junto con la infaltable exhortación a no olvidar a los abuelos: «Los abuelos nos enseñan mucho».

Palabras muy adecuadas para el día de hoy, en el que concluye el Jubileo de los Adolescentes en Roma. (Información Vatican News).