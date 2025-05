Petro advierte que el pueblo revocará al Congreso si no aprueba la consulta

–Blandiendo la espada de Simón Bolívar con guantes de lates y enarbolando la bandera «de la libertad o muerte» (negro, blanco y rojo), el presidente Gustavo Petro defendió este jueves sus reformas y la consulta popular, cuyo proyecto radicó en el Senado, el cual tiene un mes para decidir, advirtiendo que el pueblo revocará al Congreso si no aprueba su propuesta.

El jefe del Estado pronunció su discurso, de alrededor de una hora y diez minutos, ante una multitud conformada por trabajadores, campesinos, sindicalistas, profesores, artistas, indígenas, afros, jóvenes y mujeres, entre muchos otros sectores de la población.

#AEstaHora el Presidente @petrogustavo acompañado del Gabinete del Gobierno del Cambio, salieron de la @Casa_Narino con la espada de Bolívar, para encontrarse con el pueblo que se movilizó a favor de la Consulta Popular y los derechos laborales en Colombia.



“Ni un solo parlamentario que vote contra la consulta se vuelve a elegir en Colombia, porque nadie votará por él», expresó el mandatario. “Ni por el chiras el pueblo de Colombia los volverá a elegir; yo quiero que hagamos este pacto entre el presidente de Colombia y el pueblo de Colombia», porque “hoy el presidente no está pidiendo que voten por él, lo que está pidiendo es que el pueblo vote por el pueblo», declaró.

Antes de radicar el proyecto de la Consulta con el respectivo cuestionario de doce preguntas en el Senado, el presidente manifestó: “Ha llegado la hora del pueblo, ni un paso atrás, que nos oigan con toda claridad. Llegó la hora de la decisión, de la democracia, de la República, y está en manos del pueblo».

El mandatario recalcó: “El presidente de la República, elegido por el voto popular, está decidido a que haya democracia, o cambiamos las instituciones».

El mandatario aseguró en tono jocoso que quien vote no o no quiera votar estas reformas “es un HP esclavista», y entre risas aclaró: “¡No he dicho ninguna grosería, ojo!: Honorable Parlamentario, o Periodista, o Político, Honorable Político. Pero es Honorable Persona esclavista, porque en el siglo XIX ya se decía que los trabajadores del mundo habían conquistado una jornada laboral de 8 horas diarias. Entonces, ¿cómo es que en el siglo XXI seguimos peleando por lo mismo?».

En este contexto, les reiteró a los congresistas: “Escuchen el corazón de cada uno de ustedes, escuchen al pueblo, por favor. No nos metan en otros cien años de soledad. Piensen en los hijos suyos y de todo el pueblo de Colombia y actúen bajo las órdenes del pueblo histórico y heroico de este país».

En el mismo tono, los instó a no temerle al pueblo y a no esconderse tras el telón negro con el que cubrieron el Capitolio y le pidió al Senado de la República que ordene quitar «la mortaja negra», advirtiendo que «el Congreso de Colombia no tiene que encerrarse temeroso a nada, porque el Congreso de Colombia lo que tiene es simplemente que dialogar con su propio pueblo».

Y le solicitó al actual presidente del Congreso Efraín Cepeda: «Hermano, quite esa mortaja negra, eso no es de caribeños. Es de gente miedosa, que no sabe hablar mirándose a los ojos y con la frente en alto. Al Senado de la República le corresponde ahora hablar de frente y mirando a los ojos al pueblo de Colombia, que también lo mira de frente a los ojos y con la frente en alto».

Agregó que “en esa relación que comienza ahora, el jefe es el pueblo. Y el que obedece, es el Senado. Si hay un senador o una senadora que no crea mis palabras, que se lea la Constitución, que se lea la filosofía de los padres de la democracia, liberales, burgueses o como se quieran llamar: el Senado va a observar de frente a los ojos de su jefe, el pueblo. Yo sirvo de mensajero como presidente de la República», dijo.

Subrayó que al recibir la propuesta de la Consulta Popular, le corresponde al Senado decidir. “El balón se lo pateamos desde aquí; esa tela pendeja no va a resistir la fuerza del balón, así que seguirá, y llega al recinto del Senado y tienen un mes para decidir», precisó.

Al Senado de la República le corresponde ahora hablar de frente y mirando a los ojos al pueblo de Colombia, que también lo mira de frente a los ojos y con la frente en alto. En esa relación que comienza ahora, quien es jefe es el pueblo y quien obedece es el Senado de la República.



Al mencionar a varios expresidentes de Colombia, como César Gaviria Trujillo, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, aseguró que le gustaría firmar un documento en el que quedara escrito: “Se acaban hoy los cien años de soledad de Colombia».

También señaló que dependerá del pueblo colombiano decidir en las próximas elecciones “si quieren que volvamos atrás, si quieren que volvamos a las fosas comunes, si quieren que volvamos al fusilamiento de 6.402 jóvenes, si quieren que el presupuesto público vaya a las carreteras y los negocios de Vargas Lleras y de Luis Carlos Sarmiento, o que el dinero público vaya al agua potable de todos los colombianos».

El mandatario hizo una pausa en su intervención para pedir un minuto de silencio en memoria de Luis Alberto Peña, colombiano asesinado cuando hacía perifoneo, invitando a marchar a favor de las reformas sociales del Gobierno nacional.

“Pido hacer un minuto de silencio. Un señor ya de edad, campesino, llamado Alberto Peña, militante de la Colombia Humana, de Miranda (Cauca), haciendo perifoneo e invitando a la marcha en una moto fue asesinado por los ejércitos del narcotráfico», dijo.

“Alberto es el primer muerto gracias a las decisiones de ese Congreso, por haber negado el tránsito de la ley de la reforma laboral», dijo y puntualizó: “Su honor, su recuerdo, va a ser ganar la consulta popular en Colombia».

El presidente concluyó diciendo que “Alberto es el primer muerto gracias a las decisiones de ese Congreso. Alberto lo matan por (Miguel Ángel) Pinto. Por haber negado el tránsito de la ley de la reforma laboral». El congresista liberal es uno integrantes de la Comisión Séptima y votó sí al archivo del proyecto de ley y, con ello, al hundimiento de la reforma.

#AEstaHora el Presidente @PetroGustavo ingresa al Congreso para radicar la Consulta Popular que busca restituir los derechos laborales fundamentales. Acompañado y motivado por el amor del pueblo que grita #SíALaConsultaPopular, en el marco del Día de la Trabajadora y el Trabajador.



Luego en la radicación de la Consulta Popular en el Senado con la espada de Bolívar, en el Salón de la Constitución del Capitolio, el jefe de Estado solicitó al legislativo «permitir que el pueblo se exprese».

“Ojalá por el bien de Colombia, por el bien de las instituciones, de la Constitución del 91, por el derecho que tiene Colombia a dejar de vivir los 100 años de soledad y ser una estirpe condenada bajo los cielos de la tierra por el derecho a ser pueblo feliz País de la belleza», dijo y puntualizó:

“Aquí llegamos con la espada de Bolívar, aquí llegamos con el Ejército de Colombia, hoy el ejército libertador; aquí llegamos con el pueblo, con la espada al poder» y recordó que “el Senado de la República tiene su derecho a decidir, pero lo que se va a decidir no es de poca monta. Que nos olvidemos que esto es un día más de trasnochada del Congreso, de manipulación, a veces de filibusterismo en otras, o de simple agache, o de tapar o de firmar siempre leyes que terminan siendo leyes para los más poderosos de Colombia».

Y concluyó: “Venimos con la espada, ponemos con la Guardia del Ejército Libertador, venimos con el pueblo, pero venimos desarmados. No vendremos armados otra vez, pero el pueblo vendrá por su poder».

No es la primera vez que el presidente radica personalmente una iniciativa en el Congreso. El primer proyecto que él mismo entregó al Legislativo fue el del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia potencia mundial de la vida’, en una ceremonia que se realizó en la Plaza Núñez del Capitolio Nacional el 6 de febrero de 2023.

En ese momento, el mandatario aseguró que “ojalá que seamos todos los colombianos y colombianas capaces de construir la paz, que no es solo la de las armas, sino la de la sociedad».

La reforma a la salud fue la segunda iniciativa que llevó al Congreso el 13 de febrero de 2023 y que hasta la fecha no ha sido aprobada por el legislativo. Se encuentra en el penúltimo debate de su trámite en la Comisión Séptima del Senado.

En la radicación, el mandatario dijo que “esta reforma busca un sistema más democrático para garantizar el derecho a la vida. Si no tenemos un derecho universal a la salud, no será posible la paz total».

El 16 de marzo de 2023, el presidente Petro radicó el proyecto de reforma laboral en el Congreso, que fue archivada en la Comisión Séptima del Senado en su penúltimo debate.

“Permitir, si se aprueba por el Congreso de la República, donde inicia su trámite, que cese el acoso sexual y laboral en el país; debe permitir que el salario real pueda crecer en Colombia para que se industrialice; debe permitir que la gente sea más feliz en esta sociedad y disfrutar de más tiempo libre. Debe permitir que se pueda organizar el cuerpo de trabajadores y trabajadoras para poder discutir de tú a tú con el mundo empresarial», manifestó el mandatario en su momento.

Y, hoy, primero de mayo el mismo mandatario de los colombianos puso a consideración del Senado de la República la propuesta para convocar una Consulta Popular, para la reivindicación de los derechos de los trabajadores colombianos.

En dos ocasiones, el Gobierno del Cambio propuso al Congreso de la República la reforma laboral para resarcir los derechos de los trabajadores colombianos que perdieron en la modificación a la legislación en 2002.

La primera fue radicada, por el mismo presidente Gustavo Petro, el 16 de marzo de 2023, pero la iniciativa no tuvo un solo debate ni en comisiones ni plenarias del legislativo y el 20 de junio de ese mismo año fue archivada porque no hubo quórum en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Ante esta situación, el Gobierno volvió a insistir en la iniciativa y de la mano de la entonces ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó el texto concertado con sectores empresariales, congresionales y de trabajadores el 24 de agosto de 2023.

Solo hasta el 18 de junio de 2024 fue aprobada por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en primer debate y pasó a manos de la plenaria de la Corporación que le dio visto bueno, en segundo debate, el 17 de octubre de 2024.

Pasaron cinco meses y solo hasta el 18 de marzo de 2025, cuando se radicó la ponencia negativa firmada por los senadores Honorio Henríquez, Alirio Barrera (Centro Democrático); Esperanza Andrade, Nadia Blel (Partido Conservador); Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Berenice Bedoya (ASI), Ana Paola Agudelo (Mira) y Lorena Ríos (Justa Libres) determinaron el archivo del segundo proyecto de reforma laboral propuesto por el Gobierno.

Ante la inminencia de la decisión del Congreso de no darle trámite a la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro se anticipó a la decisión que adoptó la Comisión Séptima para hundir la reforma y el 11 de marzo de 2025 anunció: “El Gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir, y convoca a una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud», dijo.

El trámite de la Consulta: el Congreso tiene un mes para pronunciarse

Con la radicación de la propuesta de la Consulta Popular, comienza el trámite de la iniciativa que pasa por las manos del Senado de la República.

La ley 1757 de 2015 de mecanismos de participación ciudadana, en el inciso d) del artículo 20 establece que “el Senado de la República, se pronunciará sobre la conveniencia de la convocatoria a consultas populares nacionales».

Para este fin, la norma determinó, en el inciso b) del artículo 31, que “el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional».

En el siguiente artículo, el 32, determina el tiempo que tiene el Senado para pronunciarse.

“En el término de un mes, contado a partir del cumplimiento del requisito previo del que trata el Artículo anterior de la presente ley, el Congreso de la República o el Senado de la República, respectivamente, deberá pronunciarse sobre la conveniencia de la convocatoria a plebiscito o a Consulta Popular Nacional».

Ya en el artículo 33 se establece que luego del visto bueno del Congreso, el presidente de la República queda facultado para expedir el decreto en el que fijará la fecha para la votación “del mecanismo de participación ciudadana correspondiente y adoptará las demás disposiciones necesarias para su ejecución».

Y, en el mismo artículo, en el inciso c) determina que “la Consulta Popular se realizará dentro de los tres meses siguientes a la fecha del concepto previo de la corporación pública respectiva o del vencimiento del plazo indicado para ello».

“La decisión del pueblo será obligatoria en todo mecanismo de participación democrática cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

c). En la Consulta popular que la pregunta sometida al pueblo haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral», determina el artículo 41 de la norma.

Ya en el artículo 42 de la norma se determinó que “los mecanismos de participación ciudadana, que habiendo cumplido los requisitos contemplados en el artículo anterior, hayan sido aprobados tienen las siguientes consecuencias:

c). Cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria en una consulta popular, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva».

Y agrega: “Cuando para ello se requiera una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local, la corporación respectiva deberá expedirla dentro del mismo período de sesiones o a más tardar en el período siguiente. Si vencido, este plazo el Congreso, la asamblea, el concejo o la junta administradora local, no la expidieren, el Presidente de la República, el gobernador, el alcalde dentro de los quince (15) días siguientes la adoptará mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o resolución local, según el caso. En esta circunstancia el plazo para hacer efectiva la decisión popular será de dos meses».