Consejo de Estado anuló elección del gobernador del Magdalena Alejandro Martínez; el presidente Petro reacciona

–Mediante sentencia proferida el 8 de mayo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado acogió las pretensiones formuladas en contra del acto que declaró la elección de Rafael Alejandro Martínez, gobernador del Magdalena, periodo 2024 – 2027 en representación del movimiento Fuerza Ciudadana.

La Alta Corporación encontró vulnerados los artículos 107 superior, 2 de la Ley 1475 de 2011, conforme a lo estabelcido por el precepto 275 numeral 8 del CPACA, comoquiera que el accionado, incursionó en la modalidad de apoyo de la doble militancia política.

Para la Sala Electoral están demostrados los cinco presupuestos que estructuró la legislación vigente y que ha desarrollado en forma reiterada y pacífica esta corporación judicial sobre la citada conducta prohibitiva.

A partir de ello, quedó en evidencia la infracción normativa que materializó el señor Rafael Alejandro Martínez el 21 de septiembre de 2023 en el evento abierto al público de la «Villa Olímpica» a favor de las aspirantes María Charris y Miguelina Pacheco, candidatas por el Partido de la U, agrupación diferente a la que avaló al demandado, por lo cual con su actuación, contravino la lealtad y disciplina que le era exigible a favor de los aspirantes inscritos por Fuerza Ciudadana al concejo de Santa Marta y a la asamblea del departamento del Magdalena.

Adicional a lo anterior, la Sección razonó sobre el alcance que tienen los informes periciales y los presupuestos que deben darse para estudiar los videos aportados en formato MP4, que fueron tachados como falsos y desconocidos en su autoría, de cara a la acreditación de actos que evidencien el respaldo o no de otras candidaturas.

Tras conocerse la decisión, el presidente Gustavo Petro, fue el primero en reaccionar a través de su cuenta en X.

«Acato la decisión judicial sobre el gobernador del Magdalena, pero no puedo compartirla», precisó.

«Afecta el bloque de constitucionalidad, contradice la convención americana de derechos humanos», subrayó.

El jefe del Estado retomó el caso suyo: «El consejo de Estado en pleno, en años anteriores, logró en mi caso, dictar una juridicidad favorable al derecho convencional, y a los derechos humanos, del los que hacen parte, los derechos políticos, que ahora, algunos magistrados, en sección, contradice».

Y añadió: «En una coalición política, autorizada por la constitución, no hay doble militancia. Coaligarse es la ayuda de dos o más fuerzas políticas para ganar una gobernación o alcaldía, la doble militancia, es militar en dos partidos al mismo tiempo, por tanto no es lo mismo».

Finalmente precisó que «en ausencia de la ley que reglamenta las coaliciones, lo que prima es la constitución».

Luego, el presidente Gustavo Petro respondió a cuestionamientos que causó este pronunciamiento:

-No me voy en contra del consejo de estado. No enciendan fuegos donde no existe.

-Los derechos politicos son derechos fundamentales.

-No existe la ley de coaliciones, pero las permite la contitución.

-Siempre la Constitucion es superior a la ley

-La coalición política excluye la doble militancia.

Finalmente el primer mandatario afirmó que «para la estabilidad democrática y la libertad política, es imprescindible el control de constitucionalidad de las coaliciones. La coalición política excluye la doble militancia».